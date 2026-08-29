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FOTO Gumiranje na Dravi, picigin na Copacabani: Ovako se Osječani hlade po vrućinama!

Subota je u Osijeku bila rezervirana za ljetne radosti! Dok su jedni odlučili zaploviti Dravom na napuhancima u tradicionalnom „Gumiranju“, drugi su osvježenje potražili na Copacabani uz neizostavni picigin. Drava je tako ponovno bila prepuna kupača i šarenih napuhanaca, dok se na Copacabani igralo, skakalo i lovila loptica. Ukratko, kad temperature udare, Osječani itekako znaju kako se rashladiti i dobro zabaviti.
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Osijek: "Gumiranje" na Dravi, masovni spust napuhancima ponovno okupio Osječane
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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