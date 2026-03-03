FOTO HEP-ovci stižu u Uskok

Dvojica direktora iz HEP-a uhićena su u sklopu opsežne akcije Uskoka na području više hrvatskih županija. Navodno je riječ je o sumnjama na zlouporabe pri ugovaranju poslova i dodjeli donacija. Uskok i policija u srijedu su izvijestili da su u tijeku uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje na području četiriju županija. Postupanja provode službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te policijskih uprava zadarske, zagrebačke, primorsko-goranske, istarske i virovitičko-podravske.

Osumnjičenici su dovedeni na ispitivanja, a tužiteljstvo će naknadno odlučiti o daljnjem postupanju, odnosno hoće li pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora. Ravnateljstvo policije najavilo je da će, po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičene predati pritvorskom nadzorniku te protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uskoku.

Istražitelji sumnjaju da su uhićeni direktori iz HEP-a zloupotrebljavali položaj prilikom ugovaranja poslova i dodjele donacija tvrtkama čiji su im čelnici navodno vraćali dio novca.

Pretresi su provedeni kod direktora tvrtke HEP Upravljanje imovinom Berislava Gluića te kod direktora Sektora za korporativne komunikacije HEP-a Ivice Žigića.

Na meti istražitelj našao se i Nikola Domitrović, bivši čelnik županijske organizacije SDP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji i nekadašnji zaposlenik HEP-a. On je ujedno jedan od okrivljenika u nedavnoj aferi vezanoj uz navodno namještanje poslova u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.