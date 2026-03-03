Obavijesti

AKCIJA USKOKA

FOTO HEP-ovci stižu u Uskok

Piše Luka Safundžić
Zagreb: Privodenje uhićenih HEP-ovaca u USKOK | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Osumnjičenici su dovedeni na ispitivanja, a tužiteljstvo će naknadno odlučiti o daljnjem postupanju, odnosno hoće li pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora

Dvojica direktora iz HEP-a uhićena su u sklopu opsežne akcije Uskoka na području više hrvatskih županija. Navodno je riječ je o sumnjama na zlouporabe pri ugovaranju poslova i dodjeli donacija. Uskok i policija u srijedu su izvijestili da su u tijeku uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje na području četiriju županija. Postupanja provode službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te policijskih uprava zadarske, zagrebačke, primorsko-goranske, istarske i virovitičko-podravske.

Osumnjičenici su dovedeni na ispitivanja, a tužiteljstvo će naknadno odlučiti o daljnjem postupanju, odnosno hoće li pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora. Ravnateljstvo policije najavilo je da će, po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičene predati pritvorskom nadzorniku te protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uskoku.

USKOK U AKCIJI Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca
Istražitelji sumnjaju da su uhićeni direktori iz HEP-a zloupotrebljavali položaj prilikom ugovaranja poslova i dodjele donacija tvrtkama čiji su im čelnici navodno vraćali dio novca.

Pretresi su provedeni kod direktora tvrtke HEP Upravljanje imovinom Berislava Gluića te kod direktora Sektora za korporativne komunikacije HEP-a Ivice Žigića.

Na meti istražitelj našao se i Nikola Domitrović, bivši čelnik županijske organizacije SDP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji i nekadašnji zaposlenik HEP-a. On je ujedno jedan od okrivljenika u nedavnoj aferi vezanoj uz navodno namještanje poslova u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

