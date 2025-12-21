Obavijesti

ČETIRI HRVATSKA SPAŠAVATELJA

FOTO HGSS osigurava elitno natjecanje u Kini: Voze kajak na jednoj od opasnijih rijeka u Aziji

Četiri člana HGSS-a dio su međunarodnog sigurnosnog tima na zahtjevnom natjecanju na rijeci Nu Jiang u Kini, gdje i najmanja pogreška može imati ozbiljne posljedice
Na rijeci Nu Jiang, poznatoj i kao Salween, održava se China Nu River Wildwater Canoeing Asian Championships & International Open, jedno od najzahtjevnijih natjecanja u kajaku na divljim vodama u Aziji. | Foto: Pixsell/HGSS
