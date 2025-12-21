FOTO HGSS osigurava elitno natjecanje u Kini: Voze kajak na jednoj od opasnijih rijeka u Aziji

Četiri člana HGSS-a dio su međunarodnog sigurnosnog tima na zahtjevnom natjecanju na rijeci Nu Jiang u Kini, gdje i najmanja pogreška može imati ozbiljne posljedice
Na rijeci Nu Jiang, poznatoj i kao Salween, održava se China Nu River Wildwater Canoeing Asian Championships & International Open, jedno od najzahtjevnijih natjecanja u kajaku na divljim vodama u Aziji.
Riječ je o događaju koji tradicionalno okuplja više od 140 natjecatelja iz više od 15 zemalja i regija.
U međunarodni tim zadužen za sigurnost natjecanja uključena su i četiri pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja.
Njihova je zadaća nadzor sigurnosnih protokola te dodatna priprema i koordinacija spašavateljskih timova tijekom treninga i samih utrka.
HGSS već niz godina sudjeluje u edukaciji kineskih spašavatelja prema Rescue3 licenci, a tijekom ovog natjecanja hrvatski stručnjaci imaju ulogu savjetnika i nadzornika sigurnosti.
Cilj je osigurati najviše moguće standarde zaštite u iznimno zahtjevnim uvjetima divljih voda.
Hrvatski spašavatelji uključeni su i u sigurnosni nadzor svih treninga koji prethode natjecanju, a održavaju se na tehnički vrlo složenim dionicama rijeke. O sigurnosti natjecatelja ukupno brinu 32 specijalizirana spašavatelja za divlje vode.
Jedna od najopasnijih dionica natjecanja je Tiger Jump, gdje i najmanja pogreška može dovesti do ozbiljnih posljedica.
Upravo na takvim mjestima ključnu ulogu imaju iskusni spašavatelji, jasna komunikacija i precizna koordinacija svih timova na vodi i obali.
Sudjelovanje HGSS-a na ovom događaju još jednom potvrđuje visoku razinu stručnosti hrvatskih spašavatelja te međunarodno povjerenje koje su stekli dugogodišnjim radom.
To je ujedno i potvrda priznanja HGSS-u kao najboljem europskom trening provideru u području spašavanja na divljim vodama.
