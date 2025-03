KAKO JE U VAŠEM GRADU? FOTO Hladno vam je? Bit će još i hladnije... Ovo su temperature u Hrvatskoj: Minusi su prisutni

Hladnoća se vratila u Hrvatsku. Nakon prošlog tjedna kad smo uživali u temperaturama višim od 20 stupnjeva Celzijevih, velik dio Hrvatske probudio se ovog utorka u 'debelom' minusu... Na Zavižanu je tako jutros u šest sati bilo čak -12,2 stupnjeva! Evo kakvo je stanje s temperaturom u hrvatskim gradovima u utorak u 10 sati. A ako vam je hladno, onda vam je slaba utjeha da meteorolozi za srijedu najavljuju još hladnije vrijeme... "Sunčano i ujutro hladno, na kopnu ponegdje uz jaki mraz. Vjetar slab, popodne na sjeveru do umjeren južni. Na Jadranu prijepodne još slaba i umjerena bura, zatim slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -8 do -3, na obali i otocima od -1 do 4 °C.", stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 19. ožujak...