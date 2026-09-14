STIGLA NA ROČIŠTE FOTO Hoće li bankarica i bivši fratar u zatvor? Pojavila se na sudu u Splitu, evo što je bilo...

Splitska bankarica Jasmina Bilonić, koja je pravomoćno osuđena zbog prodaje crkvene zemlje s bivšim fratrom Šimom Nimcem, danas se pojavila na splitskom Županijskom sudu na ročištu na kojem se odlučivalo o tome hoće li im se uvjetna kazna zamijeniti zatvorskom. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije podnijela je prijedlog da se opozove uvjetna kazna jer nisu u propisanom roku vratili veći dio od 9,8 milijuna kuna, za koliko je teren kupila tvrtka Sunčani Bast...

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu