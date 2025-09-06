SKUPILA SE MASA LJUDI FOTO Hod za život po prvi put u Šibeniku pod geslom 'Izaberi život! I majku i dijete'

Pod geslom 'Izaberi život! I majku i dijete' prvi put se u Šibeniku održao Hod za život. Sudionici podsjećaju koliko je važno zaštititi svaki ljudski život, osobito onaj najnezaštićeniji i najnježniji, život djeteta u majčinoj utrobi. Kažu kako je naša ljudska i građanska dužnost štititi i voljeti život. To im je temelj na kojem žele graditi snažnu, pravednu i ponosnu Hrvatsku. Djeca su naše najveće bogatstvo, kažu