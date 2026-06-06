DUHOVNO HODOČAŠĆE
FOTO Hodočasnici Antunovskog hoda prošetali su Zagrebom: Na Trgu ih čeka duhovni program...
Više tisuća ljudi koji su danas sudjelovali na osmom Antunovskom hodu mladih stigli su na glavni zagrebački trg. Ovo duhovno hodočašće u čast sv. Antuna Padovanskog ove se godine održava uz geslo 'Ako imaš Boga, imaš sve'. Okupljanje je započelo oko podneva ispred samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a na Trgu bana Jelačića sada ih čeka program ispunjen pjesmom i molitvom.