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DUHOVNO HODOČAŠĆE

FOTO Hodočasnici Antunovskog hoda prošetali su Zagrebom: Na Trgu ih čeka duhovni program...

Više tisuća ljudi koji su danas sudjelovali na osmom Antunovskom hodu mladih stigli su na glavni zagrebački trg. Ovo duhovno hodočašće u čast sv. Antuna Padovanskog ove se godine održava uz geslo 'Ako imaš Boga, imaš sve'. Okupljanje je započelo oko podneva ispred samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a na Trgu bana Jelačića sada ih čeka program ispunjen pjesmom i molitvom.
Zagreb: Dolazak hodočasnika Antunovskog hoda na Trg bana Josipa Jelačića
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 5

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