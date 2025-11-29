FOTO Hong Kong žaluje, sve je više žrtava stravičnog požara

Čelnici Hong Konga nadgledali su u subotu ceremoniju u znak žalosti za najmanje 128 ljudi poginulih u požaru u neboderu, a broj žrtava vjerojatno će se dodatno povećati, s obzirom na to da se 200 drugih još uvijek vodi kao nestalo danima nakon tragedije.

Čelnik Hong Konga John Lee, drugi dužnosnici i državni službenici, svi odjeveni u crno, stajali su u tišini tri minute ujutro u subotu ispred ureda središnje vlade, gdje su zastave spuštene na pola koplja.

Foto: Maxim Shemetov

Dužnosnici su se potom upisali u knjigu sućuti za poginule

Vlasti su uhitile 11 osoba u vezi s najgorim požarom u gradu u gotovo 80 godina dok istražuju moguću korupciju i korištenje nesigurnih materijala tijekom obnove kompleksa Wang Fuk Court. Spasilačke operacije na lokaciji u okrugu Tai Po, blizu granice s kontinentalnom Kinom, završene su u petak, iako policija kaže da bi mogli pronaći još tijela dok pretražuju izgorjele zgrade u sklopu tekućih istraga.

Foto: Maxim Shemetov

Požar je izbio u srijedu poslijepodne i brzo je zahvatio sedam od osam 32-katnih blokova u kompleksu, koji su bili omotani bambusovim skelama i zelenom mrežom te prekriveni pjenastom izolacijom za obnovu.

Vlasti su izjavile da protupožarni alarmi u naselju, u kojem živi više od 4600 ljudi, nisu ispravno radili.

Ovaj požar je najsmrtonosniji u Hong Kongu od 1948. godine, kada je 176 ljudi poginulo u požaru u skladištu, i izazvao je usporedbe s požarom u londonskom Grenfell Toweru, u kojem je 2017. godine poginulo 72 ljudi.

Foto: Tyrone Siu

Vlasti su prošle godine stanovnicima stambenog kompleksa rekle da se suočavaju s "relativno niskim rizikom od požara" nakon što su se više puta žalili na opasnosti od požara koje predstavljaju tekući radovi na obnovi, rekao je za Reuters gradski Odjel za rad.

Stanovnici su izrazili zabrinutost u rujnu 2024., uključujući i o potencijalnoj zapaljivosti zaštitne zelene mreže koju su izvođači radova koristili za pokrivanje bambusovih skela, rekao je glasnogovornik odjela.