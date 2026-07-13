FOTO Horor u Bangkoku: Požar zahvatio bar, poginulo 27 ljudi

Premijer Anutin Charnvirakul izjavio je da se uzrok požara još istražuje. Prenio je i riječi glazbenika koji je nastupao u trenutku izbijanja vatre, a koji tvrdi da je požar krenuo kod električnog prekidača nakon čega su se čule eksplozije i nastala panika. | Foto: Arnun Chonmahatrakool