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BJEŽALI U PANICI

FOTO Horor u Bangkoku: Požar zahvatio bar, poginulo 27 ljudi

Požar je buknuo tijekom noći u popularnoj četvrti Chatuchak. Više od 60 ljudi završilo je u bolnici, a vlasti istražuju uzrok tragedije.
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Site of a deadly fire at a pub in Bangkok
Najmanje 27 ljudi izgubilo je život, a više od 60 je ozlijeđeno u požaru koji je tijekom noći zahvatio bar u popularnoj bangkoškoj četvrti Chatuchak. Osam ozlijeđenih nalazi se u kritičnom stanju. | Foto: Arnun Chonmahatrakool
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Najmanje 27 ljudi izgubilo je život, a više od 60 je ozlijeđeno u požaru koji je tijekom noći zahvatio bar u popularnoj bangkoškoj četvrti Chatuchak. Osam ozlijeđenih nalazi se u kritičnom stanju. | Foto: Arnun Chonmahatrakool
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