FOTO Horor u Bangkoku: Požar zahvatio bar, poginulo 27 ljudi

Požar je buknuo tijekom noći u popularnoj četvrti Chatuchak. Više od 60 ljudi završilo je u bolnici, a vlasti istražuju uzrok tragedije.
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Najmanje 27 ljudi izgubilo je život, a više od 60 je ozlijeđeno u požaru koji je tijekom noći zahvatio bar u popularnoj bangkoškoj četvrti Chatuchak. Osam ozlijeđenih nalazi se u kritičnom stanju.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Najmanje 27 ljudi izgubilo je život, a više od 60 je ozlijeđeno u požaru koji je tijekom noći zahvatio bar u popularnoj bangkoškoj četvrti Chatuchak. Osam ozlijeđenih nalazi se u kritičnom stanju. |
Foto: Arnun Chonmahatrakool
Najmanje 27 ljudi izgubilo je život, a više od 60 je ozlijeđeno u požaru koji je tijekom noći zahvatio bar u popularnoj bangkoškoj četvrti Chatuchak. Osam ozlijeđenih nalazi se u kritičnom stanju.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili nešto nakon ponoći. Dolaskom na mjesto događaja zatekli su posjetitelje koji su u panici pokušavali pobjeći iz objekta zahvaćenog plamenom.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Prema svjedocima, vatra je izbila u blizini pozornice i u vrlo kratkom vremenu proširila se cijelim barom.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Jedan prolaznik rekao je lokalnim medijima da je razbio prozore kako bi pomogao ljudima izaći, dok je motorist za AFP ispričao da je iz gorućeg bara uspio spasiti petero ljudi kojima je gorjela odjeća.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Premijer Anutin Charnvirakul izjavio je da se uzrok požara još istražuje. Prenio je i riječi glazbenika koji je nastupao u trenutku izbijanja vatre, a koji tvrdi da je požar krenuo kod električnog prekidača nakon čega su se čule eksplozije i nastala panika.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Mnogi nisu uspjeli pobjeći jer su se sklonili u stražnji dio zgrade i zahode, gdje je kasnije pronađena većina žrtava. Vatrogasci su požar stavili pod nadzor za oko pola sata, no poginulo je devet muškaraca i 18 žena.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Prema prvim rezultatima istrage, većina stradalih najvjerojatnije je umrla od udisanja dima, iako će konačan uzrok smrti biti potvrđen nakon dodatnih vještačenja.
| Foto: Arnun Chonmahatrakool
Tragedija je ponovno otvorila pitanje sigurnosnih standarda na Tajlandu, gdje su se i ranije događali smrtonosni požari unatoč obećanjima vlasti o strožim protupožarnim i električnim mjerama.
| Foto: txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto txng.di.kwa.deim.hi.di via Faceb
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Athit Perawongmetha
Foto Athit Perawongmetha
Foto Athit Perawongmetha
Foto Athit Perawongmetha
Foto POH TECK TUNG FOUNDATION
Foto POH TECK TUNG FOUNDATION
Foto POH TECK TUNG FOUNDATION
Foto POH TECK TUNG FOUNDATION
Foto POH TECK TUNG FOUNDATION
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa