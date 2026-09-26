FOTO Horvatinčić na ispitivanju! Prijeti mu do 2 godine zatvora

Horvatinčić je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli Talijani
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Tomislav Horvatinčić ponovno je uhićen u Zagrebu. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Tomislav Horvatinčić ponovno je uhićen u Zagrebu. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama. |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Tomislav Horvatinčić ponovno je uhićen u Zagrebu. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u vezi fotografija objavljenih u medijskom prostoru, odmah su počeli provođenje izvida. Tijekom jutra uhićen je 78-godišnji muškarac zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke - rekli su iz zagrebačke policije.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Pojašnjeno, Horvatinčić je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Riječ je o kaznenom djelu neizvršavanja sudske odluke, za koje je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Osim oduzete vozačke zbog zdravstvenog stanja, Horvatinčić je imao izričitu sudsku zabranu vožnje. Ali Horvatinčić je nekako imao važeću vozačku...
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Horvatinčić se na izdržavanje kazne javio 14. srpnja 2021., a Županijski sud u Puli pustio ga je na uvjetni otpust 18. srpnja 2025. godine. Kako se gotovo četiri godine provedene iza rešetaka ne računaju u mjeru, petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima počeo je teći tek nakon njegova izlaska iz zatvora, zbog čega sad nikako nije smio biti za volanom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Kako za Index piše Ana Raić, Horvatinčić ima važeću vozačku dozvolu! To znači da ga policija, prema sada dostupnim informacijama, neće moći teretiti za vožnju bez važeće vozačke dozvole. Ali ostaje pitanje kako je uopće moguće da je imao važeću dozvolu ako je istovremeno na snazi sudska zabrana upravljanja motornim vozilima.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Policija ga je dovela na ispitvanje u Opčinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL