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MIČITE GA S CESTE

FOTO Horvatinčić na ispitivanju! Prijeti mu do 2 godine zatvora

Horvatinčić je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli Talijani
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Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo
Tomislav Horvatinčić ponovno je uhićen u Zagrebu. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Tomislav Horvatinčić ponovno je uhićen u Zagrebu. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Komentari 17

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