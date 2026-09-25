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ZATVOR KAO ŠETNJA U PARKU

FOTO Horvatinčićeva 'robija': Slatkač na špici, kesteni, šetnja i vrijeđanje u toplicama

Tomislav Horvatinčić kaznu je služio u zatvoru poluotvorenog tipa pa ga se moglo vidjeti i na zagrebačkoj špici kako jede sladoled i uživa u društvu samozatajne plavuše koja ga je posjećivala i u toplicama. Dio kazne je odradio i u Valturi, a u Tuheljskim Toplicama vrijeđao je i prijetio ljudima koji su ga slikali dok je s plavušom bio na rehabilitaciji
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Tomislav Horvatinčić na uvjetnoj slobodi šeta centrom Zagreba
Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 13

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