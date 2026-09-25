ZATVOR KAO ŠETNJA U PARKU
FOTO Horvatinčićeva 'robija': Slatkač na špici, kesteni, šetnja i vrijeđanje u toplicama
Tomislav Horvatinčić kaznu je služio u zatvoru poluotvorenog tipa pa ga se moglo vidjeti i na zagrebačkoj špici kako jede sladoled i uživa u društvu samozatajne plavuše koja ga je posjećivala i u toplicama. Dio kazne je odradio i u Valturi, a u Tuheljskim Toplicama vrijeđao je i prijetio ljudima koji su ga slikali dok je s plavušom bio na rehabilitaciji
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Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
- O uvjetnom otpustu zatvorenika, temeljem članka 165. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odlučuje nadležni županijski sud na čijem se području nalazi kaznionica, odnosno zatvor. Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća koja je sastavljena od tri suca tog suda. Navedeni zatvorenik je, temeljem rješenja Županijskog suda u Puli-Pola iz Kaznionice u Valturi, uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora dana 18. srpnja 2025. - rekli su nam iz Ministarstva pravosuđa i uprave.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro. Horvatinčić je gliserom oko podneva u moru kraj Primoštena, u zoni u kojoj je zabranjeno glisiranje, naletio na jedrilicu Santa Pazienza talijanskog bračnog para i na mjestu ih usmrtio.
| Foto: Čitatelj 24sata
U listopadu 2022. su ga snimili kako s tajanstvenom plavušom kupuje kestene na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Bio je nasmijan i dobro raspoložen, a na zagrebačkoj je "špici" popio i kavu. Nakon što su u miru popili kavu, kontroverzni poduzetnik i tajanstvena plavuša uputili su se niz Ilicu, gdje su se zaustavili kod prodavača kestenja.
| Foto: 24sata.hr
Mjesec dana ranije ugledali su ga u Krapinskim Toplicama, gdje se liječio. Čitatelj nam je tad ispričao da često tamo viđa Horvatinčića, a na fotografijama i video snimci koju nam je poslao isti čitatelj Horvatinčić sjedi na klupici, kad u jednom trenutku dolazi jedna ženska osoba, koja ga je upitala: "Je l' vi to nas snimate?", nakon čega se okrenula prema Horvatinčiću te je na klupici ostavila vrećicu s nekim namirnicama. U jednom je trenutku stala točno ispred Horvatinčića kako ga ne bi snimila kamera, a tad je i sam Horvatinčić započeo sa salvom uvreda. "Što me snimaš, konju jedan!", "Prestani snimati"..., samo su neki od uzvika koje je izgovorio ovaj osuđeni poduzetnik, koji je i ustao s klupice te krenuo prema snimatelju, ali se brzo zaustavio i nešto promrmljao.
| Foto: Jelena Pavković/canva
Često se pisalo i o drugim pogodnostima koje ima, a neke od njih su bile češći i dulji posjeti, telefoniranje bez nadzora, boravak s bračnim drugom u posebnoj prostoriji, izlazak s posjetiteljem, izlazak bez posjetitelja, izlazak u prebivalište ili boravište, izlazak radi izvršavanja posebnog programa u zajednici, korištenje godišnjeg odmora u mjestu prebivališta ili boravišta i slično.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Tomislav Horvatinčić zapalio je svijeće i pomolio se ispred groba Franje Tuđmana povodom 26. godišnjice smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske i utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prošlo je 26 godina od 10. prosinca 1999. godine, dana kada je u 23:15 sati na sedmom katu Kliničke bolnice Dubrava preminuo prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Njegov odlazak uslijedio je nakon 40 dana duge i teške agonije, borbe koju je cijela nacija pratila u neizvjesnosti.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako je njegova posljednja bitka trajala 40 dana, Franjo Tuđman se s teškom bolešću suočio tri godine ranije. U studenom 1996., nakon što mu je u Hrvatskoj dijagnosticiran karcinom želuca, otišao je u američku vojnu bolnicu "Walter Reed". Prognoze su bile crne.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Na Mirogoju su se tijekom dana okupljali građani, predstavnici institucija i stranački dužnosnici koji su polaganjem svijeća i cvijeća obilježili obljetnicu Tuđmanove smrti.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Jelena Pavković/canva
Foto Jelena Pavković/canva
Foto Jelena Pavković/canva
Foto Jelena Pavković/canva
Foto 24sata.hr
Foto 24sata.hr
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto 24sata.hr
Foto 24sata.hr
Foto 24sata.hr
Foto Jelena Pavković/canva
Foto Jelena Pavković/canva
Foto čitatelj 24sata/PIXSELL
Foto pixsell/press associatio
Foto pixsell/press associatio
Foto pixsell/press associatio
Foto Jelena Pavković/canva
Foto Jelena Pavković/canva
Foto Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)
Foto Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)
Foto Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)
Foto Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)