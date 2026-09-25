FOTO Horvatinčićeva 'robija': Slatkač na špici, kesteni, šetnja i vrijeđanje u toplicama

Mjesec dana ranije ugledali su ga u Krapinskim Toplicama, gdje se liječio. Čitatelj nam je tad ispričao da često tamo viđa Horvatinčića, a na fotografijama i video snimci koju nam je poslao isti čitatelj Horvatinčić sjedi na klupici, kad u jednom trenutku dolazi jedna ženska osoba, koja ga je upitala: "Je l' vi to nas snimate?", nakon čega se okrenula prema Horvatinčiću te je na klupici ostavila vrećicu s nekim namirnicama. U jednom je trenutku stala točno ispred Horvatinčića kako ga ne bi snimila kamera, a tad je i sam Horvatinčić započeo sa salvom uvreda. "Što me snimaš, konju jedan!", "Prestani snimati"..., samo su neki od uzvika koje je izgovorio ovaj osuđeni poduzetnik, koji je i ustao s klupice te krenuo prema snimatelju, ali se brzo zaustavio i nešto promrmljao. | Foto: Jelena Pavković/canva