FOTO Hrpa otpada gorjela u Puli: U blizini su i maslinici

U industrijskoj zoni Galižana izbio je požar drvene građe i veće količine otpada oko 21 sat u nedjelju. Na terenu je bilo 12 vatrogasaca JVP-a Pula i DVD-a Pula s četiri vozila, objavila je JVP Pula na Facebooku.

Gusti crni dim nadvio se nad Pulom. Požar je zahvatio veću količinu otpada, zbog čega se gusti crni dim nadvio nad Pulom. Vatrogasci su odmah izišli na teren, a gašenje im je otežala veća količina nagomilanog materijala. Zbog toga je u gašenje bio uključen i radni stroj kojim se otpad odvaja, što vatrogascima omogućava pristup žarištima. Kako piše Glas Istre, požar se dogodio u blizni maslinika, dok su druge strane gospodarski objekti Industrijske zone Galižana.

Zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama niti o uzroku izbijanja požara.