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POŽAR U GALIŽANI

FOTO Hrpa otpada gorjela u Puli: U blizini su i maslinici

Piše Iva Tomas,
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FOTO Hrpa otpada gorjela u Puli: U blizini su i maslinici
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Foto: JVP Pula
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U gašenje je bio uključen i radni stroj kojim se otpad odvaja, što vatrogascima omogućava pristup žarištima

U industrijskoj zoni Galižana izbio je požar drvene građe i veće količine otpada oko 21 sat u nedjelju. Na terenu je bilo 12 vatrogasaca JVP-a Pula i DVD-a Pula s četiri vozila, objavila je JVP Pula na Facebooku.

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Gusti crni dim nadvio se nad Pulom. Požar je zahvatio veću količinu otpada, zbog čega se gusti crni dim nadvio nad Pulom. Vatrogasci su odmah izišli na teren, a gašenje im je otežala veća količina nagomilanog materijala. Zbog toga je u gašenje bio uključen i radni stroj kojim se otpad odvaja, što vatrogascima omogućava pristup žarištima. Kako piše Glas Istre, požar se dogodio u blizni maslinika, dok su druge strane gospodarski objekti Industrijske zone Galižana.

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Zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama niti o uzroku izbijanja požara.

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