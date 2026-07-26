CroCube već godinu i pol dana kruži oko Zemlje, a satelitom tim upravlja iz Mađarske jer u Hrvatskoj nema zemaljska postaja s antenom koja im je potrebna
CROCUBE RADI KAO 'VURICA' PLUS+
FOTO Hrvatski satelit CroCube slikao cijeli svijet: 'Još malo i njegova misija je gotova...'
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Prvi hrvatski satelit CroCube već više od godinu i pol dana kruži oko Zemlje, no njegova se misija bliži kraju. Prvim hrvatskim satelitom upravlja se iz susjedne Mađarske. Razlog je jednostavan, Hrvatska nema zemaljsku postaju s antenom koja se može okretati i pratiti putanju satelita, što je nužno za stabilnu komunikaciju. Ipak, zahvaljujući međunarodnoj suradnji, tim redovito prima podatke i fotografije.
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