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FOTO Hrvatski satelit CroCube slikao cijeli svijet: 'Još malo i njegova misija je gotova...'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Hrvatski satelit CroCube slikao cijeli svijet: 'Još malo i njegova misija je gotova...'
Foto: Igor Soban/PIXSELL/CroCube
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CroCube već godinu i pol dana kruži oko Zemlje, a satelitom tim upravlja iz Mađarske jer u Hrvatskoj nema zemaljska postaja s antenom koja im je potrebna

Prvi hrvatski satelit CroCube već više od godinu i pol dana kruži oko Zemlje, no njegova se misija bliži kraju. Prvim hrvatskim satelitom upravlja se iz susjedne Mađarske. Razlog je jednostavan, Hrvatska nema zemaljsku postaju s antenom koja se može okretati i pratiti putanju satelita, što je nužno za stabilnu komunikaciju. Ipak, zahvaljujući međunarodnoj suradnji, tim redovito prima podatke i fotografije.

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Komentari 21
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