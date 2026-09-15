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HŽ-OV NOVI PONOS

FOTO HŽ-ov novi hibridni vlak krenuo je iz Splita za Zagreb. Pogledajte što sve ima u njemu

Elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb krenuo je jutros prema Zagrebu te je prilagođen specifičnostima pruge koja je djelomično elektrificirana.
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Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb
Novi vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Novi vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 6

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