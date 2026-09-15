FOTO HŽ-ov novi hibridni vlak krenuo je iz Splita za Zagreb. Pogledajte što sve ima u njemu

Elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb krenuo je jutros prema Zagrebu te je prilagođen specifičnostima pruge koja je djelomično elektrificirana.
Novi vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Novi vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica.
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Novi vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Uvođenjem novih elektrodizelskih vlakova za daljinski prijevoz nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza, uz istodobno smanjenje potrošnje energije, buke i emisija stakleničkih plinova. U razvoj i proizvodnju vlakova uključeni su stručnjaci Grupe KONČAR u suradnji s brojnim hrvatskim tvrtkama.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U sklopu ovog projekta nabavlja se šest elektrodizelskih vlakova, koji se financiraju zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57,3 milijuna eura. Svih šest vlakova bit će pušteno u promet do kraja ove godine.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Od prosinca 2026., s početkom novoga voznog reda, Zagreb i Split svakodnevno će povezivati četiri dnevna vlaka, čime će se dodatno unaprijediti povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova i kvaliteta putovanja.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL