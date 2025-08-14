HRVATSKA SE TOPI
FOTO I sutra pakleno! Evo za koje regije su upaljeni crveni alarmi. Moguće i nevrijeme
PROGNOZA DHMZ je za petak objavio crveni alarm zbog iznimno visokih temperatura za kninsku i riječku regiju. Zagrebačka, splitska i dubrovačka regija je u narančastom. Poslijepodne je u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme. Pod žutim alarmom za toplinski udar su osječka, karlovačka i gospićka regija. Slično je i u subotu. Kninska i riječka regija u crvenom, zagrebačka, gospićka i dubrovačka u narančastom, a osječka, karlovačka i splitska imaju žuti alarm. Temperature do 37 stupnjeva!