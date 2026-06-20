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Foto: Valeri Steffe/PIXSELL
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FOTO Iglu usred maslinika na Dugom otoku: 'Radio sam ga dva tjedna od gips ploča'

Piše Petra Mustać,

U masliniku na Dugom otoku niknuo je iglu koji će ubrzo postati muzej u kojem će biti izložene poruke iz boca. Vedran ih je skupljao pola stoljeća

Velika piramida, dvije manje, obelisk, osmatračnica, i jedan iglu, sve to stane u 2500 kvadrata maslinika na Dugom otoku. Saljski samouki meštar i umjetnik, Vedran Petešić (67) odlučio je napraviti svoju verziju civilizacija te nakon egipatske, sad napravio je potpuni zaokret, te inspiraciju pronašao na krajnjem hladnom sjeveru.

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