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PROŠAO NA STOJ?

FOTO Istražuju sudar vlakova, među 25 ozlijeđenih u teškoj nesreći strojovođe i kondukter

Piše HINA,
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FOTO Istražuju sudar vlakova, među 25 ozlijeđenih u teškoj nesreći strojovođe i kondukter
Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa, koji se kretao iz smjera Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa koji je dolazio iz suprotnog smjera.

 U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i kondukter, izvijestila je koprivničko-križevačka policija nakon obavljenog očevida.

Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nesreća se dogodila u subotu, 8. kolovoza, oko 10 sati na željezničkoj pruzi Sveti Ivan Žabno – Gradec, nedaleko od Škrinjara.

Putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa, koji se kretao iz smjera Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa koji je dolazio iz suprotnog smjera.

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U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su oba strojovođe te 43-godišnji kondukter. Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u zdravstvenim ustanovama, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon što policija zaprimi liječničku dokumentaciju.

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Očevidom je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Policija u priopćenju zasad nije navela uzrok sudara.

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Komentari 0
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Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
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