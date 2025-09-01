Vatrogasci su upućeni na teren, potvrdili su nam iz Vatrogasne jedinice Zadarske županije
DIM SE VIDI S PAŠMANA
FOTO Izbio je požar u Sv. Filipu i Jakovu: Vatrogasci su na terenu
Čitanje članka: < 1 min
Izbio je požar u Svetom Filipu i Jakovu. Vatrogasci su oko 12.20 sati zaprimili dojavu, a gori na otvorenom prostoru.
Vatrogasci su upućeni na teren, potvrdili su nam iz Vatrogasne jedinice Zadarske županije.
- Dim se vidi i s otoka Pašmana - potvrdila nam je čitateljica.
Na terenu je DVD Sveti Filip i Jakov.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku