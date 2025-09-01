Obavijesti

DIM SE VIDI S PAŠMANA

FOTO Izbio je požar u Sv. Filipu i Jakovu: Vatrogasci su na terenu

Piše Iva Tomas,
FOTO Izbio je požar u Sv. Filipu i Jakovu: Vatrogasci su na terenu
Foto: čitatelj/24sata

Vatrogasci su upućeni na teren, potvrdili su nam iz Vatrogasne jedinice Zadarske županije

Izbio je požar u Svetom Filipu i Jakovu. Vatrogasci su oko 12.20 sati zaprimili dojavu, a gori na otvorenom prostoru.

Vatrogasci su upućeni na teren, potvrdili su nam iz Vatrogasne jedinice Zadarske županije.

- Dim se vidi i s otoka Pašmana - potvrdila nam je čitateljica.

Na terenu je DVD Sveti Filip i Jakov.

