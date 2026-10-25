Prema dostupnim informacijama, u požaru je nastala materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Okolnosti izbijanja vatre i točan razmjer štete trebali bi biti utvrđeni očevidom.
BRZO GA LOKALIZIRALI
FOTO Izbio požar kuće u Splitu, gasilo ga deset vatrogasaca
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Na Mejašima u Splitu u subotu navečer izbio je požar u prizemlju obiteljske kuće u Ulici Ivana Gudelja. Na teren je izašlo deset vatrogasaca s tri vozila Javne vatrogasne postrojbe Split. Dojava o požaru zaprimljena je oko 21.43 sati, a vatrogasci su odmah krenuli s gašenjem. Požar je lokaliziran u 22.18 sati, piše Dalmacija danas.
Prema dostupnim informacijama, u požaru je nastala materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Okolnosti izbijanja vatre i točan razmjer štete trebali bi biti utvrđeni očevidom.
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