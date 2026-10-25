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BRZO GA LOKALIZIRALI

FOTO Izbio požar kuće u Splitu, gasilo ga deset vatrogasaca

Piše Ivan Hruškovec,
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FOTO Izbio požar kuće u Splitu, gasilo ga deset vatrogasaca
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Split: Požar u prizemlju kuće na Mejašima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Prema dostupnim informacijama, u požaru je nastala materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Okolnosti izbijanja vatre i točan razmjer štete trebali bi biti utvrđeni očevidom.

Na Mejašima u Splitu u subotu navečer izbio je požar u prizemlju obiteljske kuće u Ulici Ivana Gudelja. Na teren je izašlo deset vatrogasaca s tri vozila Javne vatrogasne postrojbe Split. Dojava o požaru zaprimljena je oko 21.43 sati, a vatrogasci su odmah krenuli s gašenjem. Požar je lokaliziran u 22.18 sati, piše Dalmacija danas.

Prema dostupnim informacijama, u požaru je nastala materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Okolnosti izbijanja vatre i točan razmjer štete trebali bi biti utvrđeni očevidom.

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