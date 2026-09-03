FOTO Izbio požar u Solinu: Vatra zahvatila raslinje između kuća

Novi požar izbio je večeras na području Srednje strane u Solinu, javlja Večernji list. Prema prvim informacijama vatra je zahvatila raslinje i granje između kuća.

Požar je navodno buknuo oko 22 sata, nakon čega se, prema svjedocima Večernjeg lista, vatra počela brzo širiti.

Situaciju dodatno otežava jak vjetar koji trenutno puše na tom području. Naknadno je za 24sata županijski vatrogasni zapovjednik Kovačević potvrdio kako je situacija pod nadzorom.

- Riješeno je, radimo na sanaciji - rekao nam je.