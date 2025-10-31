Iz policije navode kako je gašenje u tijeku i da će provesti očevid kojim će se znati više o materijalnoj šteti
UŽAS
FOTO Izbio veliki požar u Ravnoj Gori: 'Nema spasa tvrtki, šteta je ogromna. Nema ozlijeđenih'
Izbio je požar na građevinskom objektu u petak navečer u Ravnoj Gori kraj Delnica, potvrdili su nam iz primorsko-goranske policije. Do požara je došlo oko 17:40 sati, a nije bilo ozlijeđenih ljudi.
Iz policije navode kako je gašenje u tijeku i da će provesti očevid kojim će se znati više o materijalnoj šteti. Naš čitatelj rekao nam je da je požar izbio na jednoj od firmi u Ravnoj Gori.
- Planulo je sve iz nepoznatih razloga. Požar je pod kontrolom, ali nažalost nema spasa firmi. Šteta je velika - rekao je čitatelj.
