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DETALJI OPASNE AKCIJE

FOTO Izvukli 15 bombi iz jame na Braču: 'Trebala su nam četiri dana, cijele dane smo bili dolje'

Piše Iva Milotić, Veronika Miloševski,
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FOTO Izvukli 15 bombi iz jame na Braču: 'Trebala su nam četiri dana, cijele dane smo bili dolje'
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Za odbačena eksplozivna sredstva iz jame "Gustrišica" na otoku Braču pobrinula se policija u suradnji s HGSS-om. Stručnjak za speleospašavanje otkrio je za 24sata sve detalje opasne akcije...

Nesvakidašnji i potencijalno opasan nalaz u speleološkoj jami "Gustrišica" na otoku Braču zahtijevao je višednevnu akciju izvlačenja eksplozivnih sredstava. Tijekom akcije policajci su se spustili u jamu i iz nje izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava.  U akciji im je stručnu i logističku pomoć pružala Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

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Na otoku Braču policija uklonila eksplozivna sredstva iz 2. svjetskog rata VIDEO
Na otoku Braču policija uklonila eksplozivna sredstva iz 2. svjetskog rata | Video: MUP RH

- Mi smo te bombe vadili oko tri, četiri dana. Po cijele dane smo bili u jami. Naravno, to ne uključuje izvid koji je obavljen prije samog izvlačenja ni plan izvlačenja koji su sastavili stručnjaci. Sve što smo izvadili pirotehničari nose na sigurnu lokaciju gdje će to biti uništeno. Tako je i s njemačkom bombom koju smo izvukli, a koju zbog sigurnosti nismo mogli uništiti u samoj jami. Nju je policija već odnijela i uništila - ispričao nam je Jure Šarić, pročelnik komisije HGSS-a za speleospašavanje.

OPASAN TEREN NEVJEROJATNE SNIMKE Iz jame na Braču izvadili 15 bombi. Neke su odmah uništili...
NEVJEROJATNE SNIMKE Iz jame na Braču izvadili 15 bombi. Neke su odmah uništili...

Cijela operacija prethodno je pažljivo isplanirana upravo zbog opasnosti koju predstavljaju pronađena sredstva. Svako njihovo pomicanje zahtijevalo je procjenu stručnjaka i pridržavanje sigurnosnih procedura, a cilj je bio eksploziv izvući iz teško dostupnog podzemnog prostora bez ugrožavanja ljudi.

Bombe pritom nisu pronađene slučajno, rekao nam je sugovornik. Do nalaza se došlo zahvaljujući speleolozima koji godinama obilaze i čiste speleološke objekte na području Hrvatske. Takve su jame nerijetko zatrpane različitim otpadom, a tijekom njihova čišćenja i istraživanja ponekad se pronađu i zaostala eksplozivna sredstva.

- Sve ove bombe nisu pronađene slučajno. Ovakve se akcije provode već oko sedam godina. Speleolozi imaju katastar speleoloških objekata. Oni ih obilaze i čiste jer su uglavnom zatrpane svakakvim smećem, a nekad pronađu i eksplozivna sredstva kao sada. Oni su bili ti koji su dojavili za ovaj nalaz - pojasnio je sugovornik. 

Nakon dojave uslijedio je izlazak stručnih službi na teren, pregled lokacije i izrada plana izvlačenja. Tek potom krenula je višednevna akcija tijekom koje su bombe izvučene iz jame i zbrinute na siguran način.

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