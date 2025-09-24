FOTO Je li ovo najsretniji čovjek na svijetu? Tajfun uništio cestu, auto ostao na rubu kratera!

Super tajfun Ragasa pogodio je Tajvan, gdje je poginulo najmanje 14 ljudi, a 125 se vodi kao nestalo. Jake kiše probile su nasip jezera, što je izazvalo smrtonosne poplave. Oluja sada ide prema Kini, gdje je već evakuirano više od dva milijuna stanovnika, uključujući područje Hong Konga. U Bangkoku se urušio dio kolnika u četvrti Dusit, gdje se otvorila ogromna rupa ispred bolnice Vajira. U krater su upala dva električna stupa i jedno vozilo. U Indiji je Kolkata zahvaćena najobilnijim kišama u posljednjih 39 godina. Najmanje 10 ljudi je poginulo, uglavnom od strujnog udara u poplavljenim ulicama.
Super tajfun Ragasa pogodio je Tajvan, Indiju i Kinu
U Bangkoku se urušio dio kolnika u četvrti Dusit, gdje se otvorila ogromna rupa ispred bolnice Vajira.
U krater su upala dva električna stupa i jedno vozilo.
U Indiji je Kolkata zahvaćena najobilnijim kišama u posljednjih 39 godina.
Najmanje 10 ljudi je poginulo, uglavnom od strujnog udara u poplavljenim ulicama.
Supertajfun Ragasa, najsnažniji ovogodišnji tropski ciklon na svijetu, pogodio je Hong Kong vjetrovima uraganske snage i bujičnim poplavama u srijedu, a obilne kiše na Tajvanu uzrokovale su smrt najmanje 14 ljudi.
U Hong Kongu su ceste bile puste pošto su vlasti upozorile stanovnike da ostanu u svojim domovima. Poplavljeni su dijelovi istočne i južne obale azijskog financijskog središta.
Ragasa, s vjetrovima do 200 kilometara na sat, bit će najbliža gradu u sljedećih nekoliko sati, tek stotinjak kilometara južno od gusto naseljenog područja.
Očekuje se da će supertajfun zadržati intenzitet na putu prema obali kineske provincije Guangdong, u kojoj živi više od 125 milijuna ljudi. Vlasti Guangdonga evakuirale su više od 770.000 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.
Ragasa je u ponedjeljak poharala sjeverne Filipine, a u utorak Tajvan.
Četrnaest osoba je poginulo, a više od 100 se smatra nestalima u okrugu Hualien na istoku Tajvana nakon što se izlilo barijero jezero, priopćila je u srijedu vatrogasna služba.
Vlasti su upozorile na porast razine mora, usporediv s tajfunom Hato 2017. i tajfunom Mangkhut 2018. Oba tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara.
