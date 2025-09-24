SUPEROLUJA FOTO Je li ovo najsretniji čovjek na svijetu? Tajfun uništio cestu, auto ostao na rubu kratera!

Super tajfun Ragasa pogodio je Tajvan, gdje je poginulo najmanje 14 ljudi, a 125 se vodi kao nestalo. Jake kiše probile su nasip jezera, što je izazvalo smrtonosne poplave. Oluja sada ide prema Kini, gdje je već evakuirano više od dva milijuna stanovnika, uključujući područje Hong Konga. U Bangkoku se urušio dio kolnika u četvrti Dusit, gdje se otvorila ogromna rupa ispred bolnice Vajira. U krater su upala dva električna stupa i jedno vozilo. U Indiji je Kolkata zahvaćena najobilnijim kišama u posljednjih 39 godina. Najmanje 10 ljudi je poginulo, uglavnom od strujnog udara u poplavljenim ulicama.