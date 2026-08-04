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SUDARILA SE TRI VOZILA

FOTO Jedan mrtav u Splitu, auto na krovu. Policija traži svjedoke

Piše Iva Tomas,
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FOTO Jedan mrtav u Splitu, auto na krovu. Policija traži svjedoke
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Split: Sudar na križanju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića s jednim preminulim | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Pozivamo očevice, kao i osobe koje imaju korisna saznanja o događaju, da se jave u Postaju prometne policije Split na brojeve telefona 021/504-010 i 021/504-036 ili na broj 192 - priopćili su iz policije

Jedna je osoba smrtno stradala, a druga je ozlijeđena u prometnoj nesreći u Splitu u ponedjeljak oko 14.30 sati. Nesreća se dogodila na križanju Ulice Hrvatske mornarice, Puta Glavičina i Ulice Ante Starčevića sa semaforima. U nesreći su sudjelovala tri vozila, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Split: Sudar na križanju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića s jednim preminulim
Split: Sudar na križanju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića s jednim preminulim | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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- Radi utvrđivanja svih okolnosti nastanka prometne nesreće, pozivamo očevice, kao i osobe koje imaju korisna saznanja o događaju, da se jave u Postaju prometne policije Split na brojeve telefona 021/504-010 i 021/504-036 ili na broj 192 - priopćili su.

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