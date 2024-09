FOTO Jedna od najljepših ulica u Zagrebu zatrpana je smećem: 'Ta hrpa se samo povećava'

Jedna od najljepših ulica u Zagrebu zatrpana je smećem. Stanare Martićeve ulice neugodno je iznenadila hrpa starog namještaja i ostalih stvari nabacana nasuprot parka fra Grge Martića, a kako kažu hrpa se samo širi i raste.

Foto: Čitatelj 24sata

- To stoji tu otprilike pet dana. Stanari iz susjednog haustora su naručili odvoz smeća sa svog tavana i onda su počeli stavljati to tamo na ugao. Međutim, onda su se i iz drugih haustora priključili stanari, ali kako se nije odmah odvezlo ono što su prvi stanari bacili hrpa samo raste. To sad tako traje i hrpa se povećava, vjerujem da će do sutra ili prekosutra biti do prvog kata, a ne vidim da netko ima namjeru počet to odvozit. Travnjak na kojem je sve to nabacano je uništen već, dok se doveze vjerojatno će biti skroz - kaže nam jedan od stanara.

Foto: Čitatelj 24sata

Za Martićevu ulicu Tomaševićeva je vlast predvidjela sadržaje koji bi je pretvorili u zagrebački "street art" prostor, a projekti se financiraju putem granta Bloomberg Asphalt Art inicijative, kako je to ranije objavio zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet. Danas je ovo slika iz Martićeve kakvu nam šalju čitatelji 24sata.