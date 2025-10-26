Obavijesti

POLICIJA TRAŽI POMOĆ

FOTO Jeste li ih vidjeli? Dvije curice nestale u Kaštelima

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: nestali hr

Splitska policija traga za dvije mlade ženske osobe iz Kaštela čiji je nestanak prijavljen 24. listopada i vode se u Nacionalnoj evidenciji nestalih. Riječ je o Vanesi Mladar (12) i Nikol Cvitan (15). Dan kasnije objavljen je nestanak i Marina Pense (17).

Policija vjeruje da je nestanak tinejdžerica povezan. Njihov nestanak policija ne povezuje s nestankom Marina, piše Portal.hr.

Foto: nestali hr

Vanesa Mladar zadnji put je viđena 24. listopada u Kaštelima. Rođena je 2013. godine, visoka je 167 cm. Oči kao i kosa su joj boje kestena. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu majicu kratkih rukava, rozu trenirku i bež tenisice (adidas).

Nikol Cvitan zadnji put je viđena također 24. listopada u kaštelima. Rođena je 2010. godine, visoka je 160 centimetara. Kosa joj je crne boje, a oči kestenjaste. U trenutku nestanka osoba je bila odjevena u crna majica dugih rukava, svijetle traperice i bež tenisice (adidas).

Foto: nestali hr

Marin Pensa zadnji put viđen 25. listopada u Kaštelima. Rođen je 2008. godine. Visok je 197 centimetara. Ima smeđu boju kose i oči plave boje.

Foto: nestali hr

- U slučaju da posjedujete informacije ovim osobama, molimo da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - objavila je policija.

