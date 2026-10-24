FOTO Jeste li znali da su hrvatski poduzetnici ostavili trag u hit filmu 'House of Gucci'?

Večeras na HRT-u gledatelji mogu pratiti intrigantnu priču o obitelji Gucci koja je izazvala brojne kontroverze. No, znate li da dio te glamurozne filmske priče nosi i domaći potpis? Dok večeras uživate u filmskom spektaklu House of Gucci, vrijedi se prisjetiti da je za potrebe snimanja ovog holivudskog hita izrađen i jedan posebni rekvizit - kišobran s potpisom domaće tvrtke Hrvatski kišobran.

Zaprešić: Tvornica Hrvatski kišobran | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako je zapravo započela priča o jedinstvenoj hrvatskoj proizvodnji koja je osvojila svjetske modne metropole i dovela domaći brend do suradnje s talijanskom modnom kućom Gucci, Jean-Paulom Gaultierom i brojnim drugima.

Zagreb: Tvrtka Hrvatski kišobran bavi se proizvodnjom kišobrana | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Proizvodnja rođena usred recesije

Priča o tvrtki Hrvatski kišobran započela je još 2008. godine, u jeku velike gospodarske krize.

- Ljudi se vjerojatno toga ne sjećaju, no to nam je bila inspiracija i motivacija. Te 2009. godine shvatili smo da moramo nešto učiniti u vezi s tim, a glavna vijest bila je kako se ništa ne proizvodi i kako se ne može ništa proizvesti. U to smo vrijeme supruga Nataša i ja prodavali sunčane naočale i uvozne kineske kišobrane. Na kraju smo odlučili početi ih proizvoditi - opisao nam je Rogić svoje početke dok smo sjedili u prostoriji punoj različitih kišobrana. Moramo napomenuti da u Europi ne postoji masovna proizvodnja kišobrana kao kod njih.

Zaprešić: Tvornica Hrvatski kišobran | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Supruga Nataša rekla je kako je proizvodnja u Europi postojala, no upravo u doba recesije talijanske i španjolske tvornice su se zatvorile. Italija je nekad bila centar Europe što se tiče proizvodnje kišobrana, a oko jezera Como nalaze se stare tvornice, ali i jedini muzej kišobrana u Europi. Tu situaciju Rogići su pametno iskoristili i preuzeli neke od njihovih partnera, a Nataša je pregovarala s Kinezima od kojih su kupili strojeve.

Proizvodnja je počela skromno u kaznionici u Lipovici, zatvorenici su krojili i šivali klobuke kao dio rehabilitacijske terapije. Ispala je odlična suradnja, no kad su proširili asortiman, preselili su se u Zaprešić, ali politiku zapošljavanja ranjivih skupina su zadržali. Tako zapošljavaju ljude koji su dobili otkaz uoči mirovine, ljude koji imaju neki oblik invaliditeta...

Zagreb: Tvrtka Hrvatski kišobran bavi se proizvodnjom kišobrana | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U razvoju njihove tvrtke mnogo im je pomogla i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), ističe Marin. Kroz tri zajednička savjetodavna projekta napravili su web stranicu i web shop, koji su im bili ključni tijekom pandemije, unaprijedili su znanje o budžetiranju i upravljanju novčanim tokovima, a trenutno rade na daljnjoj digitalizaciji svojeg poslovanja.

Koriste se poliesterskim pongee platnom, a dostupne su četiri vrste mehanizama: ručno otvaranje, automatsko otvaranje, automatsko otvaranje/zatvaranje, "jumbomatic" i "windproof", te tri debljine štapa kišobrana. Koriste tri tehnologije aplikacije vizuala - ručno oslikavanje, sitotisak i sublimacija. Kupcima je dostupno više od 40 vrsta drški, a tu je i veliki izbor boja i dodataka, glittera i raznih efekata.

Zagreb: Tvrtka Hrvatski kišobran bavi se proizvodnjom kišobrana | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Imaju nekoliko patenata, a jedan od njih je taj da se njihovo platno ne prelijeva, dok većina proizvođača ima problem s tim. Pogotovo kineski kišobrani, kod kojih, kad isprintaju određeni uzorak na kišobran - on se razlije. Zbog toga svjetski brendovi žele da im to naprave Rogići. Surađivali su s talijanskim Guccijem, za kojeg su napravili kišobrane za film "House of Gucci" te Jean-Paulom Gaultierom... Na popisu suradnji su i EU parlament, Guy Laroche, Pagani, Zigman te još mnogi drugi poznati koji su prepoznali kvalitetan hrvatski proizvod.

Zaprešić: Tvornica Hrvatski kišobran | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Najdraža suradnja nam je ipak ona s Ivanom Popović. Imala je prekrasnu ideju. Kišobrani su raskošni i bogati, a napravljeni su od recikliranog materijala - rekao je Rogić, koji kaže da bilo tko može dizajnirati svoj kišobran, za sebe ili za dar. Na njihovoj web stranici možete pronaći kišobrane dizajnirane za odgojitelje, učitelje, profesore... Ove godine napravili su personalizirane kišobrane od reciklirane plastike sakupljene na odlagalištima diljem Europe za World Economic Forum u Davosu.

U 2018. godini njihovih 40-ak radnika proizvelo je više od 200.000 kišobrana, 6500 torbi za kupovinu, 5500 kabanica... Stalnim razvojem novih proizvoda i proizvodnjom orijentiranom prema kvaliteti i pristupačnoj cijeni osigurali su širenje tržišta u rekordno kratkom vremenu. Hrvatski kišobran u prodaji je diljem Hrvatske i svijeta, pa se tako mogu naći i u Tokiju, Londonu, Milanu, Parizu i drugim svjetskim metropolama.

Dostupne su i kabanice, a posebno simpatične su dječje. Svaka kabanica dodatno je zaštićena teflonskim premazom. Može se nositi preko torbe pa tako štiti i dijete i stvari. Prodaju ih u tri veličine, a na sebi imaju reflektirajuću vrpcu za sigurno nošenje i bolju vidljivost noću.

Na dan naprave oko 500 do 700 kišobrana, ovisno o tipu. A od postojanja njihove tvrtke zaposlenici su dobili 13-ero djece, a šestero ih je otišlo u mirovinu.

Zaprešić: Tvornica Hrvatski kišobran | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Želja nam je svojim primjerom potaknuti i ohrabriti pojedince da se odvaže na realizaciju svoje ideje i pokretanje vlastitog poduzetničkog puta ili vlastite proizvodnje unutar Hrvatske - rekao je Marin.

Misija im je konstantan rast, razvoj i zapošljavanje. Na vrhu ljestvice vrijednosti su im zadovoljan kupac, kvalitetan proizvod te jednako tako zadovoljan radnik.

- Ponosni smo što smo jedna od rijetkih europskih masovnih proizvodnji kišobrana i to nam daje mogućnost dodatne promocije Hrvatske u svijetu. Želimo da Hrvatska, kao što je poznata po Dubrovniku, postane poznata i po Hrvatskom kišobranu - zaključuje Marin, čije je poduzeće osvojilo razne nagrade i priznanja, što dodatno potvrđuje važnost doprinosa u gospodarskom, ali i društvenom smislu.