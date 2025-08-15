ODOJAK 27 EURA, JANJETINA 45...
FOTO Kad jaganjci utihnu: Ovo je atmosfera na Veliku Gospu u Stenjevcu. Mesa ima u izobilju
Odojak 27 eura, odojak glava deset eura, janjetina po 45 eura, ćevapi za osam eura, kotlovina 12 eura... Velik broj vjernika povodom blagdana Velike Gospe posjetio je crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, gdje su prije, ili poslije misa, uživali u tradicionalnoj ponudi hrane i pića. Na mnogim štandovima nudi se pečeni odojak, janjetina, kotlovina, roštilj... Prodaju se i razne majice, a tu su i igračke za najmlađe...