FOTO Kako se mijenjao Kerum: Loknice je furao kao poduzetnik u uzletu, a sad se štiti kapama

Željko Kerum ponovno je u središtu pozornosti. Bivši splitski gradonačelnik uhićen je danas u Veloj Luci u sklopu USKOK-ove akcije povezane s takozvanom aferom 'Konoba Pršut'. Kroz desetljeća u javnosti mijenjali su se Kerumovi poslovi, političke funkcije i imidž, ali jedna je stvar dugo bila njegov zaštitni znak - neposlušne, guste loknice...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Željko Kerum ponovno je u središtu pozornosti. Bivši splitski gradonačelnik uhićen je danas u Veloj Luci u sklopu USKOK-ove akcije povezane s takozvanom aferom 'Konoba Pršut'. Kroz desetljeća u javnosti mijenjali su se Kerumovi poslovi, političke funkcije i imidž, ali jedna je stvar dugo bila njegov zaštitni znak - neposlušne, guste loknice...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Željko Kerum ponovno je u središtu pozornosti. Bivši splitski gradonačelnik uhićen je danas u Veloj Luci u sklopu USKOK-ove akcije povezane s takozvanom aferom 'Konoba Pršut'. Kroz desetljeća u javnosti mijenjali su se Kerumovi poslovi, političke funkcije i imidž, ali jedna je stvar dugo bila njegov zaštitni znak - neposlušne, guste loknice... |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Željko Kerum ponovno je u središtu pozornosti. Bivši splitski gradonačelnik uhićen je danas u Veloj Luci u sklopu USKOK-ove akcije povezane s takozvanom aferom 'Konoba Pršut'. Kroz desetljeća u javnosti mijenjali su se Kerumovi poslovi, političke funkcije i imidž, ali jedna je stvar dugo bila njegov zaštitni znak - neposlušne, guste loknice...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
S njima je izgradio poslovno carstvo, osvojio Split i postao politički fenomen kakav Hrvatska dotad nije vidjela.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Lokne su kasnije "pale" pod škarama, a Kerum je postupno mijenjao odijela za ležernije košulje, jakne i šilterice.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Danas se od sunca, pogleda i fotografa najčešće štiti kapama, koje su postale novi dio njegova prepoznatljivog izgleda.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Uz njega je, međutim, gotovo cijelo to vrijeme Fani. Nekada tajna partnerica, potom žena zbog koje je pred kamerama priznao da napušta prvi brak, a od 2013. i supruga.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Vjenčali su se u Rimu, dobili troje djece i zajedno prolazili kroz izbore, poslovne uspone, financijske probleme i skandale.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Dok je Kerum mijenjao frizure, funkcije i kape, Fani je ostajala njegova najstalnija pratnja - nekoliko koraka uz njega ili tik iza njega, daleko mirnija od čovjeka čiji se život već godinama odvija pred kamerama.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Tina Jokić/24sata
Foto Tina Jokić/24sata
Foto Tina Jokić/24sata
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
Foto Miranda Cikotic/pixsell
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Milan Sabic/PIXSELL.
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivana Ivanović/PIXSELL
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook