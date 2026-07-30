UHITILI GA FOTO Kako se mijenjao Kerum: Loknice je furao kao poduzetnik u uzletu, a sad se štiti kapama

Željko Kerum ponovno je u središtu pozornosti. Bivši splitski gradonačelnik uhićen je danas u Veloj Luci u sklopu USKOK-ove akcije povezane s takozvanom aferom 'Konoba Pršut'. Kroz desetljeća u javnosti mijenjali su se Kerumovi poslovi, političke funkcije i imidž, ali jedna je stvar dugo bila njegov zaštitni znak - neposlušne, guste loknice...

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