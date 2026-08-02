FOTO KAKVA LUDNICA U SENJU Utrka maškaranih jurilica kućne izrade: Gas im nije trebao!
Gravity race Senj je maškarana utrka vozilima kućne izrade na gravitacijski pogon, što znači da je bez motora i bilo kakve pomoći osim sile teže trebalo doći od vrha do dna staze. Riječ je o uzbudljivoj utrci vozila koja kombinira karnevalsku atmosferu, natjecateljski duh, kreativnost i adrenalinsku vožnju, okupljajući timove koji sami izrađuju jedinstvena, neobična vozila bez motora i natječu se po nizbrdici u borbi za najbolji rezultat i najviše bodova. Ovogodišnja utrka u subotu donijela je 300 metara adrenalina, smijeha i dobre zabave. Staza je bila kratka, ali prepuna izazova koji je testirala brzinu i kreativnost natjecatelja.