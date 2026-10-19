FOTO Kamenski predstavila knjigu: Prisjetila se ljudi i priča iza kultne 'Pole ure kulture'

Knjiga novinarke i urednice emisije HTV-a "Pola ure kulture" Branke Kamenski "Od Ž do A - Ili kako nisam osvojila Wimbledon" predstavljena je u ponedjeljak navečer u Matici hrvatskoj u Zagrebu. O knjizi su govorili akademici Dubravka Oraić Tolić i Ratko Cvetnić, književnica Milana Vuković Runjić, u ime nakladnika Andrea Feldman i autorica Branka Kamenski. Ulomke iz knjige govorio je glumac Dragan Despot.
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Akademkinja Oraić Tolić istaknula je kako se radi o knjizi sjećanja u kojoj se autorica sjeća svoga rada na televiziji na koju je stigla iz pisanoga novinarstva. U pisanom je novinarstvu najvažnija riječ, rekla je i dodala kako je autorica i televiziju shvatila ne samo kao sliku nego i kao riječ.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Akademkinja Oraić Tolić istaknula je kako se radi o knjizi sjećanja u kojoj se autorica sjeća svoga rada na televiziji na koju je stigla iz pisanoga novinarstva. U pisanom je novinarstvu najvažnija riječ, rekla je i dodala kako je autorica i televiziju shvatila ne samo kao sliku nego i kao riječ. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Akademkinja Oraić Tolić istaknula je kako se radi o knjizi sjećanja u kojoj se autorica sjeća svoga rada na televiziji na koju je stigla iz pisanoga novinarstva. U pisanom je novinarstvu najvažnija riječ, rekla je i dodala kako je autorica i televiziju shvatila ne samo kao sliku nego i kao riječ.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Naglasila je kako se pod svakim slovom u knjizi nalazi neka osoba, scena ili anegdota koja se dogodila, a vezana uz život. Knjiga je svojevrsni zemljovid hrvatske kulture svoga doba, napomenula je i dodala kako knjiga nije samo autoričina autobiografija nego autobiografija hrvatske kulture zadnjih nekoliko desetljeća.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Smatra kako je knjiga dokaz da se i u neslobodi može naći sloboda. Kultura se u emisiji Branke Kamenski "Pola ure kulture" ponašala kao kultura, istaknula je i dodala kako je emisija znala biti duhovita i kritična. Naglasila je kako emisija nije bila ukras Hrvatske televizije nego veliki društveni događaj.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Po riječima Milane Vuković Runjić u knjizi se niže defile znamenitih ljudi iz kulture, koji nailaze na čudnovate politike i režime te na zatvorena vrata. Autorica je zaključila da će, iako su vrata zatvorena, prozor biti otvoren, rekla je i dodala kako se neki još uvijek ponašaju kao da su u bivšem režimu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Autorica je odlučila da će svoj prozor otvoriti svima, napomenula je i dodala kako je otvarala prostor i za nepoželjne da mogu govoriti o čemu god žele. Upravo to autoricu i njezinu knjigu čini posebno dragocjenom u hrvatskoj kulturi, dodala je.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Akademik Ratko Cvetnić ocijenio je kako se emisija "Pola ure kulture" emitirala u okvirima post/jugoslavenske kulture unutar koje se smatra da hrvatska kultura ne može postojati izvan neke provincijalne i nacionalističke varijante kulture te da bi doista bila kultura mora proći kroz tu sveiskupljujuću "barokomoru" jugoslavenske sinteze.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ocijenio je kako će knjiga priskrbiti mnoge nove simpatije ali i utvrditi stare antipatije.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Knjigu "Od Ž do A - Ili kako nisam osvojila Wimbledon" objavila je zagrebačka naklada Feldman & Co.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Branka Kamenski je istaknuta hrvatska novinarka i urednica. Bila je autorica, urednica i voditeljica kultne emisije "Pola ure kulture", koja je više od dva desetljeća bila ključno mjesto rasprava o hrvatskoj kulturnoj sceni.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Prije prelaska na televiziju, Branka Kamenski radila je kao novinarka i urednica u kulturnoj rubrici Večernjeg lista.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL