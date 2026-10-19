FOTO Kamenski predstavila knjigu: Prisjetila se ljudi i priča iza kultne 'Pole ure kulture'

Po riječima Milane Vuković Runjić u knjizi se niže defile znamenitih ljudi iz kulture, koji nailaze na čudnovate politike i režime te na zatvorena vrata. Autorica je zaključila da će, iako su vrata zatvorena, prozor biti otvoren, rekla je i dodala kako se neki još uvijek ponašaju kao da su u bivšem režimu. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL