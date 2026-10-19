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okupila poznata lica

FOTO Kamenski predstavila knjigu: Prisjetila se ljudi i priča iza kultne 'Pole ure kulture'

Knjiga novinarke i urednice emisije HTV-a "Pola ure kulture" Branke Kamenski "Od Ž do A - Ili kako nisam osvojila Wimbledon" predstavljena je u ponedjeljak navečer u Matici hrvatskoj u Zagrebu. O knjizi su govorili akademici Dubravka Oraić Tolić i Ratko Cvetnić, književnica Milana Vuković Runjić, u ime nakladnika Andrea Feldman i autorica Branka Kamenski. Ulomke iz knjige govorio je glumac Dragan Despot.
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Zagreb: Predstavljanje knjige Branke Kamenski "Od Ž do A ili kako nisam osvojila Wimbledon"
Akademkinja Oraić Tolić istaknula je kako se radi o knjizi sjećanja u kojoj se autorica sjeća svoga rada na televiziji na koju je stigla iz pisanoga novinarstva. U pisanom je novinarstvu najvažnija riječ, rekla je i dodala kako je autorica i televiziju shvatila ne samo kao sliku nego i kao riječ. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Akademkinja Oraić Tolić istaknula je kako se radi o knjizi sjećanja u kojoj se autorica sjeća svoga rada na televiziji na koju je stigla iz pisanoga novinarstva. U pisanom je novinarstvu najvažnija riječ, rekla je i dodala kako je autorica i televiziju shvatila ne samo kao sliku nego i kao riječ. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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