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GUŽVA IZ ZRAKA

FOTO Kaos na Lučkom: Ogromna gužva i kilometarske kolone!

Udarni je turistički vikend, a na autocestama prema jugu od ranog jutra stvaraju se velike gužve. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolone iz smjera zagrebačke obilaznice te čvorova Buzin i Zagreb zapad duge su oko tri kilometra.
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Zagreb: Pogled iz zraka na gužvu na naplatnim kućicama Lučko
Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama prema moru, a zastoji i kolone stvaraju se pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i većini graničnih prijelaza. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama prema moru, a zastoji i kolone stvaraju se pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i većini graničnih prijelaza. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 1

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