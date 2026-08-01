FOTO Kaos na Lučkom: Ogromna gužva i kilometarske kolone!

Udarni je turistički vikend, a na autocestama prema jugu od ranog jutra stvaraju se velike gužve. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolone iz smjera zagrebačke obilaznice te čvorova Buzin i Zagreb zapad duge su oko tri kilometra.
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Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama prema moru, a zastoji i kolone stvaraju se pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i većini graničnih prijelaza.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama prema moru, a zastoji i kolone stvaraju se pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i većini graničnih prijelaza. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama prema moru, a zastoji i kolone stvaraju se pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i većini graničnih prijelaza.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Najveće poteškoće trenutačno su na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, gdje je zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika nastala kolona duga oko osam kilometara.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolone iz smjera zagrebačke obilaznice te čvorova Buzin i Zagreb zapad duge su oko tri kilometra.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 prema Dubrovniku vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene kraće zastoje.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Zbog povećane gustoće prometa tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo zaustavljanje vozila unutar tunela. Kolona ispred tunela duga je oko jedan kilometar.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Gužve su i u suprotnom smjeru. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje prema Zagrebu kolone su duge oko dva kilometra.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Vozače se upozorava da su tijekom pojačanog prometa češće prometne nesreće i drugi izvanredni događaji koji dodatno usporavaju vožnju. Pozivaju se da brzinu prilagode uvjetima na cesti i održavaju siguran razmak između vozila.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL