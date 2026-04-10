FOTO KAOS NA SAVSKOJ Tramvaj iskočio iz tračnica: 'Na snazi je izvanredna regulacija prometa'

Zbog iskliznuća tramvaja linije 12 kod Cibone, od 6.10 sati ujutro na snazi je izvanredna regulacija prometa Savskom cestom. Prema riječima glasnogovornika ZET-a, Domagoja Zebe, uzrok incidenta najvjerojatnije je strani predmet u tračnicama.

- Interventna ekipa je na licu mjesta i žurno rade na ponovnoj uspostavi redovitog prometa - rekao nam je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a. Na njihovim stranicama piše kako je zastoj prometa od 06.10 sati

- Od 06.10 sati zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga Dražena Petrovića i Savske ceste, u smjeru grada. Linija 3 od Savišća prometuje do Savskog mosta. Od 6.45 linije 4, 13, 14, 17 prometuju redovitom trasom. Linije 9 i 12 prometuju od Savske/Jukićeve/Vodnikove - Jukićevom - Ilicom - (linija12 redovnom trasom, linija 9 Zrinjevac - Gl. kolodvor - redovnom trasom). Od Ljubljanice do Savske ceste voze autobusi - piše na ZET stranici.