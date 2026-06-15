FOTO Kaos u Beogradu: Veliki požar na tržnici, trgovci u suzama: 'Sve nam je izgorjelo'

Veliki požar izbio je u trgovačkom centru "Enjub" na Novom Beogradu. Više od 40 vatrogasaca već se satima bori s vatrenom stihijom. Na terenu su i dodatne ekipe koje s dizalicama pokušavaju lokalizirati požar. Situaciju na terenu otežava sama konstrukcija krova. Kako vatrogasci prerežu lim, tako se pod utjecajem kisika otvaraju nova žarišta.

Foto: R.Z./ATAImages

Prema prvim procjenama, materijalna šteta je golema, no ono najvažnije, na svu sreću, nema ozlijeđenih.

'Sve je nestalo u nekoliko trenutaka'

Dok crni dim suklja iz objekta i vidi se iz velikog dijela grada, očajni vlasnici lokala u suzama gledaju kako im imovina nestaje u plamenu.

Foto: R.Z./ATAImages

- Sve nam je izgorjelo, ovo je pakao, sve je uništeno u nekoliko trenutaka - kratko je kroz suze ispričao jedan od vidno potresenih vlasnika. Oni čiji lokali još nisu zahvaćeni plamenom, u potpunoj panici i strahu od širenja vatre, iznose robu na ulicu kako bi spasili barem nešto, piše Blic.rs.

Blokiran promet, građanima izdano upozorenje

Zbog opsežne vatrogasne akcije, ulice oko trgovačkog centra su potpuno blokirane. Nadležne službe hitno su apelirale na sve građane koji žive u blizini da ne izlaze iz svojih stanova i da obavezno zatvore prozore zbog gustog dima koji se širi tim dijelom grada.