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NOVI BEOGRAD U DIMU

FOTO Kaos u Beogradu: Veliki požar na tržnici, trgovci u suzama: 'Sve nam je izgorjelo'

Piše Marta Divjak,
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FOTO Kaos u Beogradu: Veliki požar na tržnici, trgovci u suzama: 'Sve nam je izgorjelo'
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Foto: R.Z./ATAImages

Oni čiji lokali još nisu zahvaćeni plamenom, u potpunoj panici i strahu od širenja vatre, iznose robu na ulicu kako bi spasili barem nešto

Veliki požar izbio je u trgovačkom centru "Enjub" na Novom Beogradu. Više od 40 vatrogasaca već se satima bori s vatrenom stihijom. Na terenu su i dodatne ekipe koje s dizalicama pokušavaju lokalizirati požar. Situaciju na terenu otežava sama konstrukcija krova. Kako vatrogasci prerežu lim, tako se pod utjecajem kisika otvaraju nova žarišta.

Beograd: Gašenje požara koji je jutros izbio u trgovačkom centru "Enjub"
Foto: R.Z./ATAImages

Prema prvim procjenama, materijalna šteta je golema, no ono najvažnije, na svu sreću, nema ozlijeđenih.

'Sve je nestalo u nekoliko trenutaka'

Dok crni dim suklja iz objekta i vidi se iz velikog dijela grada, očajni vlasnici lokala u suzama gledaju kako im imovina nestaje u plamenu.

Beograd: Gašenje požara koji je jutros izbio u trgovačkom centru "Enjub"
Foto: R.Z./ATAImages

- Sve nam je izgorjelo, ovo je pakao, sve je uništeno u nekoliko trenutaka - kratko je kroz suze ispričao jedan od vidno potresenih vlasnika. Oni čiji lokali još nisu zahvaćeni plamenom, u potpunoj panici i strahu od širenja vatre, iznose robu na ulicu kako bi spasili barem nešto, piše Blic.rs.

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Blokiran promet, građanima izdano upozorenje

Zbog opsežne vatrogasne akcije, ulice oko trgovačkog centra su potpuno blokirane. Nadležne službe hitno su apelirale na sve građane koji žive u blizini da ne izlaze iz svojih stanova i da obavezno zatvore prozore zbog gustog dima koji se širi tim dijelom grada. 

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