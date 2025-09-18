FOTO Kaos u Francuskoj: Sukobi prosvjednika i policije, okolo leti suzavac, dronovi u zraku...

Kaos u Francuskoj. Tijekom velikih prosvjeda došlo je do sukoba prosvjednika s policijom, puno je privedenih, letio je suzavac, vlasti posebno strahuju za situaciju u Parizu... Podsjećamo, u Francuskoj je u četvrtak dan štrajkova i prosvjeda na poziv sindikata koji žele na ulicama utjecati na donošenje proračuna za iduću godinu. To je drugi dan osmodnevnih prosvjeda, nakon prosvjeda pod sloganom "Blokirajmo sve" održanih 10. rujna, pokrenutih na društvenim mrežama. | Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS