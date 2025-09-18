FOTO Kaos u Francuskoj: Sukobi prosvjednika i policije, okolo leti suzavac, dronovi u zraku...

Kaos u Francuskoj. Tijekom velikih prosvjeda došlo je do sukoba prosvjednika s policijom, puno je privedenih, letio je suzavac, vlasti posebno strahuju za situaciju u Parizu... Podsjećamo, u Francuskoj je u četvrtak dan štrajkova i prosvjeda na poziv sindikata koji žele na ulicama utjecati na donošenje proračuna za iduću godinu. To je drugi dan osmodnevnih prosvjeda, nakon prosvjeda pod sloganom "Blokirajmo sve" održanih 10. rujna, pokrenutih na društvenim mrežama.
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Osim poremećaja u gradskom prometu, sindikati, ujedinjeni prvi put od lipnja 2023., kao i vlasti očekuju masovni odaziv ljudi širom zemlje.
Prosvjedi se događaju deset dana nakon imenovanja novog premijera, Sébastiena Lecornua, kojeg očekuju isti izazovi kao i njegova prethodnika Françoisa Bayroua: prijedlog proračuna za iduću godinu koji bi trebao smanjio deficit koji iznosi 114 posto BDP-a.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Ljudi su se pobunili upravo zbog proračunskih mjera (rezova javnog sektora, reforme osiguranja za nezaposlenost, zamrzavanja socijalnih naknada) predviđenih u sklopu plana štednje 44 milijardi eura što je zagovarao Bayrou. To je srušilo njegovu vladu 8. rujna.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Širom zemlje očekuje se više od 250 prosvjednih povorki koje bi mogle okupiti do 900.000 ljudi, po vlastima, koje strahuju od huligana u glavnom gradu. Angažirano je gotovo 80.000 policajaca i žandara uz potporu dronova, 24 oklopnih vozila i deset vodenih topova.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Do kraja jutra bilo je gotovo 400 prosvjeda na kojima je sudjelovalo gotovo 20.000 prosvjednika, po policiji. Privedeno je više od 70 ljudi. Korišten je i suzavac. U štrajku je svaki šesti nastavnik, devet od deset ljekarni i jako je poremećen promet pariškim metroom. Željeznički i zračni promet nisu pogođeni. "Proračun će biti odlučen na ulici", rekla je glavna tajnica sindikata CGT Sophie Binet.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
