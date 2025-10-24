Obavijesti

DRAMA NA OBILAZNICI ZAGREBA

FOTO Karlovački slikar teško je ozlijeđen u nesreći: Skoro smo završili naš 'zemaljski izlet'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Facebook/Alfred Freddy Krupa

Poznati slikar Krupa i supruga preživjeli stravičnu nesreću! Kamion probio ogradu i srušio se na njihov auto. "Svi smo živi", poručuje Krupa. Supruga u bolnici, auto uništen

Meni su se u životu događale razne ekstremne situacije. Današnji dan ostati će u pamćenju kad smo istovremeno moja Ljilja, moja Eleonora i ja istovremeno završili naš "zemaljski izlet", ispričao je poznati hrvatski akademski slikar, Karlovčanin Alfred Freddy Krupa. Njegova supruga, kćer i on imali su tešku prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici, nedaleko zračne luke.

Foto: Čitatelj 24sata

Kamion s teretom od 25 tona probio je zaštitnu ogradu, pao je na bok i klizeći na njemu probio zaštitnu središnju ogradu na autoputu, opisao je Krupa dramatične trenutke u objavi na svom Facebook profilu.

- Prvo je okrznuo jedan auto ispred nas, a zatim nas pogodio u lijevi bok. Sve je bilo tako brzo i tako jako - napisao je umjetnik.

Foto: Facebook/Alfred Freddy Krupa

Kako je dodao, pokušao je izbjeći udarac skrenuvši koliko je mogao desno, ali prostora jednostavno nije bilo.

- Svi smo živi - poručio je Krupa, očito još pod dojmom šoka zbog svega što je njegova obitelj proživjela.

U objavi na društvenim mrežama otkrio je i da je njihovo vozilo, mali Chevrolet Spark, u potpunosti uništeno.

- Ljiljani su slomljena tri rebra i oštećeno plućno krilo, ja imam slomljeno rebro, Eleonora je OK... Naš mali Spark odlazi na autootpad, napisao je slikar, zahvalan što su svi preživjeli teške trenutke.

Foto: Facebook/Alfred Freddy Krupa
Foto: Facebook/Alfred Freddy Krupa

