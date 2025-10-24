Poznati slikar Krupa i supruga preživjeli stravičnu nesreću! Kamion probio ogradu i srušio se na njihov auto. "Svi smo živi", poručuje Krupa. Supruga u bolnici, auto uništen
FOTO Karlovački slikar teško je ozlijeđen u nesreći: Skoro smo završili naš 'zemaljski izlet'
Meni su se u životu događale razne ekstremne situacije. Današnji dan ostati će u pamćenju kad smo istovremeno moja Ljilja, moja Eleonora i ja istovremeno završili naš "zemaljski izlet", ispričao je poznati hrvatski akademski slikar, Karlovčanin Alfred Freddy Krupa. Njegova supruga, kćer i on imali su tešku prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici, nedaleko zračne luke.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Kamion s teretom od 25 tona probio je zaštitnu ogradu, pao je na bok i klizeći na njemu probio zaštitnu središnju ogradu na autoputu, opisao je Krupa dramatične trenutke u objavi na svom Facebook profilu.
- Prvo je okrznuo jedan auto ispred nas, a zatim nas pogodio u lijevi bok. Sve je bilo tako brzo i tako jako - napisao je umjetnik.
Kako je dodao, pokušao je izbjeći udarac skrenuvši koliko je mogao desno, ali prostora jednostavno nije bilo.
- Svi smo živi - poručio je Krupa, očito još pod dojmom šoka zbog svega što je njegova obitelj proživjela.
U objavi na društvenim mrežama otkrio je i da je njihovo vozilo, mali Chevrolet Spark, u potpunosti uništeno.
- Ljiljani su slomljena tri rebra i oštećeno plućno krilo, ja imam slomljeno rebro, Eleonora je OK... Naš mali Spark odlazi na autootpad, napisao je slikar, zahvalan što su svi preživjeli teške trenutke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+