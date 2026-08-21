FOTO KBC Rijeka uvela robotsku kirurgiju, uspješno izveli prve operacije: 'Važna prekretnica'

KBC Rijeka uveo je robotsku kirurgiju, a na Klinici za ginekologiju i porodništvo uspješno su izvedeni prvi operativni zahvati uz primjenu robotskog sustava. Riječ je o važnom iskoraku za riječki KBC, koji time dodatno razvija minimalno invazivnu kirurgiju i uvodi suvremenu tehnologiju u liječenje pacijenata.

Nabava robotskog sustava vrijednog 5.112.860 eura u potpunosti je financirana izravno iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na konferenciji za medije sudjelovali su ministrica zdravstva Irena Hrstić, predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Rijeka Ratko Salamon, ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fischer te liječnici Damir Ćerimagić i Danilo Vejnović.

Ministrica Hrstić istaknula je kako KBC Rijeka nastavlja razvoj s ciljem pružanja suvremene, sigurne i stručne zdravstvene skrbi.

- Uvođenjem nove metode ide se prema cilju regionalnog razvoja izvrsnosti na zadovoljstvo pacijenata i svih djelatnika - poručila je Hrstić.

Foto: KBC Rijeka

Robotska kirurgija predstavlja sofisticirani oblik minimalno invazivnih zahvata. Robotski sustav omogućuje kirurgu izvođenje složenih operacija kroz nekoliko malih rezova, uz trodimenzionalni prikaz operacijskog polja visoke razlučivosti i višestruko povećanje slike.

Instrumenti prenose pokrete kirurških ruku u vrlo precizne pokrete unutar operacijskog polja, uz filtriranje prirodnog tremora i veći raspon pokreta od onoga koji omogućuje ljudska šaka. Za pacijente takav pristup u načelu znači manje rezove, manji gubitak krvi, kraći boravak u bolnici i brži povratak svakodnevnim aktivnostima.

Uvođenje robotske kirurgije dodatno je važno za KBC Rijeka zbog njegova dugogodišnjeg iskustva u minimalno invazivnoj kirurgiji. Nova tehnologija trebala bi unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi, ali i otvoriti nove mogućnosti za edukaciju studenata medicine te usavršavanje specijalizanata i subspecijalizanata.

U KBC-u Rijeka ovaj tehnološki iskorak smatraju važnim korakom u praćenju najsuvremenijih svjetskih medicinskih trendova, jačanju stručnih i znanstvenih kapaciteta te daljnjem pozicioniranju bolnice kao jednog od vodećih nacionalnih i regionalnih centara izvrsnosti u području kirurgije.