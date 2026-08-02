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POSJETILI MUZEJ POLICIJE

FOTO Kineskim policajcima se sviđa hrvatska strojnica Kuna

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Kineskim policajcima se sviđa hrvatska strojnica Kuna
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Foto: PU zagrebačka
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Tijekom obilaska muzeja kineski su se policajci upoznali s poviješću i razvojem hrvatske policije te njezinom ulogom u stvaranju hrvatske države. Razgledali su eksponate koji prikazuju gotovo dva stoljeća razvoja policije

Dvoje kineskih policijskih službenika koji ovog ljeta sudjeluju u zajedničkim ophodnjama sa zagrebačkom policijom posjetilo je Muzej policije na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“.

Kineski policajci trenutačno rade na području Policijske uprave zagrebačke u sklopu projekta Ministarstva unutarnjih poslova „Sigurna turistička destinacija 2026“. Muzej su obišli u pratnji hrvatskih kolega Mislava Švigira, koordinatora projekta za zagrebačku policiju, i Sifeta Sinanovića iz I. policijske postaje Zagreb.

Foto: PU zagrebačka

Projekt međunarodne policijske suradnje provodi se od 2006. godine, a u njemu sudjeluju policijski službenici iz dvadesetak država. Strani policajci pomažu turistima iz svojih zemalja, olakšavaju komunikaciju te pridonose njihovu osjećaju sigurnosti tijekom boravka u Hrvatskoj.

Tijekom obilaska muzeja kineski su se policajci upoznali s poviješću i razvojem hrvatske policije te njezinom ulogom u stvaranju hrvatske države. Razgledali su eksponate koji prikazuju gotovo dva stoljeća razvoja policije, a u knjigu dojmova upisali su se kineskim pismom.

Foto: PU zagrebačka

Posebno ih je zainteresirala prezentacija kratke strojnice „Kuna“, koju proizvodi hrvatska tvrtka HS Produkt. Dan poslije kineski su policajci zajedno s kolegama iz Policijske uprave zagrebačke posjetili dječji ljetni kamp u Sportskom parku Mladost.

Zagrebačka policija tijekom kampa djeci je jednom tjedno predstavljala svoj rad, opremu i tehniku. Poseban naglasak bio je na preventivnim aktivnostima i sigurnosti djece i mladih u prometu, a najmlađima su podijeljeni i prigodni pokloni.

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