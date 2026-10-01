FOTO Kod Ludbrega gorjelo čak 20 hektara, vatrogascima su i poljoprivrednici pomogli gasiti

Veliki požar otvorenog prostora izbio je danas poslijepodne na području Svetog Petra kraj Ludbrega, a vatrom je zahvaćeno oko 200.000 četvornih metara površine, odnosno 20 hektara, navode vatrogasci DVD-a Veliki Bukovec. Požar je zahvatio kukuruz, površine na kojima je kukuruz već pobran, nisko raslinje i grmlje.

Po dolasku su zatekli požar većih razmjera koji se zbog jakog vjetra brzo širio otvorenim prostorom, a morali su zaštititi i okolne poljoprivredne površine pod kukuruzom te spriječiti širenje vatre prema šumi.

Foto: dvd veliki bukovec

Veliku pomoć vatrogascima pružili su i lokalni poljoprivrednici koji su na požarište stigli traktorima s cisternama te pomagali u dopremi vode i gašenju.

Požar je zajedničkim djelovanjem ugašen u 16.30 sati, a u gašenju su sudjelovali i DVD Mali Bukovec te DVD Rasinja i DVD Sveti Petar.

Vatrogasci DVD-a Veliki Bukovec istaknuli su kako je intervencija pokazala važnost zajedničkih vježbi koje redovito provode s Vatrogasnom zajednicom Općine Mali Bukovec i tamošnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Foto: dvd veliki bukovec

Više detalja o uzroku požara bit će poznato nakon očevida