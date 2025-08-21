FOTO Kolinda je zabljesnula u zelenoj haljini u Budimpešti

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svom je Facebook profilu objavila da boravi u Budimpešti, gdje je nazočila svečanosti na kojoj je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach primio Veliki križ mađarskog Reda za zasluge.

Kako je navela, odlikovanje je Bachu dodijeljeno za predan rad na zaštiti integriteta sporta, promicanje olimpijskog duha i osiguravanje fer igre.

Grabar-Kitarović je istaknula i da joj je bilo zadovoljstvo ponovno se susresti s bivšom predsjednicom Mađarske Katalin Novák te bivšim predsjednikom Pálom Schmittom, naglasivši važnost sporta u poticanju zajedništva i inspiracije.