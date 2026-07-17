FOTO Komunalni redari uklonili 'rezervacija ručnike' s plaža u gradu Pagu: Pojačava se nadzor

"Poseban naglasak stavlja se na povijesnu jezgru Grada Paga, gdje će komunalni redari nadzirati korištenje površina javne namjene kako bi se osigurala njihova prohodnost, urednost i sigurnost. Građani, vlasnici nekretnina, obrtnici i ugostitelji pozivaju se da na površinama javne namjene ne ostavljaju stolove, stolce, suncobrane, ležaljke, bicikle, sušila za rublje, velike posude za cvijeće i druge predmete koji ometaju kretanje ili narušavaju izgled povijesne jezgre Grad Pag pritom želi očuvati tradiciju staroga grada, pa je ispred vlastite nekretnine i dalje dopušteno postavljanje tradicionalnog štokelića (stolice) s malim stolom, uz uvjet da se nakon korištenja unesu u nekretninu" | Foto: Facebook