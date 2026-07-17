FOTO Komunalni redari uklonili 'rezervacija ručnike' s plaža u gradu Pagu: Pojačava se nadzor

"S dolaskom vrhunca turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva s ciljem očuvanja reda, sigurnosti, čistoće i kvalitete života građana te ugodnog boravka svih posjetitelja", objavio je Grad Pag na svojim stranicama... Na društvenim mrežama objavili su i fotografije 'rezervacija' ručnikom na plaži, ostavljenih predmeta po ulicama... Komunalni redari imali su posla...
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"S dolaskom vrhunca turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva s ciljem očuvanja reda, sigurnosti, čistoće i kvalitete života građana te ugodnog boravka svih posjetitelja", objavio je Grad Pag na svojim stranicama... Na društvenim mrežama objavili su i fotografije 'rezervacija' ručnikom na plaži, ostavljenih predmeta po ulicama...
| Foto: Facebook
"S dolaskom vrhunca turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva s ciljem očuvanja reda, sigurnosti, čistoće i kvalitete života građana te ugodnog boravka svih posjetitelja", objavio je Grad Pag na svojim stranicama... Na društvenim mrežama objavili su i fotografije 'rezervacija' ručnikom na plaži, ostavljenih predmeta po ulicama...
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Foto: Facebook
"S dolaskom vrhunca turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva s ciljem očuvanja reda, sigurnosti, čistoće i kvalitete života građana te ugodnog boravka svih posjetitelja", objavio je Grad Pag na svojim stranicama... Na društvenim mrežama objavili su i fotografije 'rezervacija' ručnikom na plaži, ostavljenih predmeta po ulicama...
| Foto: Facebook
"Pojačani nadzori provodit će se na cijelom području Grada sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Paga i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Posebna pozornost posvetit će se održavanju čistoće i urednosti površina javne namjene, pravilnom odlaganju otpada, korištenju površina javne namjene u skladu s izdanim odobrenjima, zabrani loženja vatre na otvorenom te poštivanju propisa o držanju kućnih ljubimaca", navode u svojoj objavi. Odmah nastavljaju:
| Foto: Facebook
"Poseban naglasak stavlja se na povijesnu jezgru Grada Paga, gdje će komunalni redari nadzirati korištenje površina javne namjene kako bi se osigurala njihova prohodnost, urednost i sigurnost. Građani, vlasnici nekretnina, obrtnici i ugostitelji pozivaju se da na površinama javne namjene ne ostavljaju stolove, stolce, suncobrane, ležaljke, bicikle, sušila za rublje, velike posude za cvijeće i druge predmete koji ometaju kretanje ili narušavaju izgled povijesne jezgre Grad Pag pritom želi očuvati tradiciju staroga grada, pa je ispred vlastite nekretnine i dalje dopušteno postavljanje tradicionalnog štokelića (stolice) s malim stolom, uz uvjet da se nakon korištenja unesu u nekretninu"
| Foto: Facebook
Komunalni redari pojačano će nadzirati i postavljanje manjih montažnih kioska, pokretnih naprava i ugostiteljskih terasa. Kontrolirat će se jesu li postavljeni u skladu s izdanim odobrenjima i ugovorima o zakupu te koriste li isključivo odobrene površine javne namjene. Pojačani nadzor provodit će se i na gradskim plažama, gdje će se kontrolirati pravilno odlaganje otpada, zabrana boravka pasa izvan za to predviđenih područja, neovlašteno postavljanje ležaljki, suncobrana i druge opreme te ostavljanje ručnika i drugih predmeta isključivo radi rezervacije mjesta bez prisutnosti korisnika.
| Foto: Facebook
Prometni redari nadzirat će promet u mirovanju, odnosno nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila, dok će se nadzor neovlaštenog prometovanja u pješačkim zonama i povijesnoj jezgri provoditi u suradnji s nadležnom policijskom postajom. Grad Pag naglašava kako je cilj pojačanih nadzora prvenstveno preventivno djelovanje, očuvanje komunalnog reda te zaštita povijesne jezgre i javnih prostora. U slučaju utvrđenih nepravilnosti komunalni i prometni redari poduzimat će mjere sukladno svojim zakonskim ovlastima. Grad Pag zahvaljuje građanima, poduzetnicima i posjetiteljima na suradnji i odgovornom ponašanju kojim zajednički doprinosimo urednom, sigurnom i ugodnom gradu"; stoji u objavi...
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook