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HRPA IH JE!

FOTO Komunalni redari uklonili 'rezervacija ručnike' s plaža u gradu Pagu: Pojačava se nadzor

"S dolaskom vrhunca turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva s ciljem očuvanja reda, sigurnosti, čistoće i kvalitete života građana te ugodnog boravka svih posjetitelja", objavio je Grad Pag na svojim stranicama... Na društvenim mrežama objavili su i fotografije 'rezervacija' ručnikom na plaži, ostavljenih predmeta po ulicama... Komunalni redari imali su posla...
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FOTO: Grad Pag/Facebook
"S dolaskom vrhunca turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva s ciljem očuvanja reda, sigurnosti, čistoće i kvalitete života građana te ugodnog boravka svih posjetitelja", objavio je Grad Pag na svojim stranicama... Na društvenim mrežama objavili su i fotografije 'rezervacija' ručnikom na plaži, ostavljenih predmeta po ulicama... | Foto: Facebook
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"S dolaskom vrhunca turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva s ciljem očuvanja reda, sigurnosti, čistoće i kvalitete života građana te ugodnog boravka svih posjetitelja", objavio je Grad Pag na svojim stranicama... Na društvenim mrežama objavili su i fotografije 'rezervacija' ručnikom na plaži, ostavljenih predmeta po ulicama... | Foto: Facebook
Komentari 2

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