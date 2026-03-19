FOTO Kontejnerski zid visok 10 metara štiti podvožnjak kod Vjesnika, a stiže i 'plahta'

Ivan Štengl
FOTO Kontejnerski zid visok 10 metara štiti podvožnjak kod Vjesnika, a stiže i 'plahta'
Zagreb: Dizalica uz zgradu Vjesnika pomoću koje će ukloniti natpis "Vjesnik" s vrha | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rušenje Vjesnika odužio je pronalazak azbesta na 16. katu zgrade

Redovi kontejnera visoki desetak metara postavljeni su uz podvožnjak kod Vjesnika u svrhu projekta zaštite od mogućeg pada dijelova nebodera. Kako doznaje Jutarnji list, taj projekt je praktički gotov, a do kraja tjedna na sjevernoj strani bit će postavljena i gumena 'plahta' koja će služiti kao zaštita kada krene rušenje.

Promet kroz podvožnjak će još malo pričekat. Barem dok se ne uklone dva posljednja kata nebodera, na čemu inzistira Ministarstvo graditeljstva.

Zagreb: Dizalica uz zgradu Vjesnika pomoću koje će ukloniti natpis "Vjesnik" s vrha
Zagreb: Dizalica uz zgradu Vjesnika pomoću koje će ukloniti natpis "Vjesnik" s vrha | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

O rušenju tih katova najviše ovisi uklanjanje azbesta, čije su postojanje tek nedavno otkrili. Ministar Branko Bačić ranije je izjavio da nisu znali za prisutnost azbesta u Vjesnikovom neboderu koji će ukloniti podizvođač sukladno svim propisima i to neće, rekao je, previše odužiti uklanjanje nebodera.

- Kada smo potpisali ugovor onda smo s izvođačem obišli zgradu i nas je izvođač izvijestio da bi, prema njegovom pregledu, na 16. katu moglo doći do pojave azbesta. Šesnaesti kat je naknadno izgrađen, nije građen od betona već od čeličnih konstrukcija koje su jednim dijelom obložene i azbestom. Ponovno smo se obratili Institutu za medicinska istraživanja koji nam je potvrdio prisustvo azbesta - istaknuo je Bačić.

Zagreb: Dizalica uz zgradu Vjesnika pomoću koje će ukloniti natpis "Vjesnik" s vrha
Zagreb: Dizalica uz zgradu Vjesnika pomoću koje će ukloniti natpis "Vjesnik" s vrha | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Hoće li to trajati dva, dana, pet dana, deset ili petnaest dana, vidjet ćemo nakon koordinacije i kad nas o tome upozna izvođač i nadzorni inženjer. Mi izvođaču nećemo nametati podizvođača, to je njegova odluka, ali u ugovoru je jasno napisano da taj podizvođač mora biti certificirana osoba za gospodarenje s opasnim otpadom.

Inače, za rušenje je zadužena tvrtka EURCO, a rok za završetak radova je 19. svibnja.

Komentari 7
