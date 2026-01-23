FOTO Kosor za promociju knjige oko vrata omotala 'zmiju od kristala'. Evo koliko košta

Jadranka Kosor u Zagrebu je sinoć imala promociju knjige "Žene koje mašu rukama", a radi se o autobiografskoj prozi u kojoj je bivša premijerka pisala o operacijama koljena, boravku u toplicama uz političke komentare. Na promociji se isticala ogrlica 'zmija od kristala' brenda MaxMara koja inače košta oko 210 dolara. Sad je se po webshopovima može naći i za 126. Zanimljivo na promociji su bili i njeni nekadašnji politički suparnici.
Autobiografska proza Jadranke Kosor Žene koje mašu rukama predstavljena je u Novinarskom domu kao iznimno intimna i hrabra knjiga u kojoj bivša premijerka piše o operaciji oba koljena, oporavku u toplicama i osobnoj borbi s tjeskobom, isprepletenoj političkim komentarima i sjećanjima iz prošlosti.
| Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Autobiografska proza Jadranke Kosor Žene koje mašu rukama predstavljena je u Novinarskom domu kao iznimno intimna i hrabra knjiga u kojoj bivša premijerka piše o operaciji oba koljena, oporavku u toplicama i osobnoj borbi s tjeskobom, isprepletenoj političkim komentarima i sjećanjima iz prošlosti. |
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Autobiografska proza Jadranke Kosor Žene koje mašu rukama predstavljena je u Novinarskom domu kao iznimno intimna i hrabra knjiga u kojoj bivša premijerka piše o operaciji oba koljena, oporavku u toplicama i osobnoj borbi s tjeskobom, isprepletenoj političkim komentarima i sjećanjima iz prošlosti.
| Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Urednik Frakture Seid Serdarević istaknuo je da je riječ o najhrabrijem dijelu njezina autobiografskog ciklusa, knjizi koja iskustvo bolesti i ranjivosti pretvara u snažnu literarnu prozu o oslobađanju od stvarnih i metaforičkih štaka.
| Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Književni kritičar Velimir Visković naglasio je da se u knjizi vidi ogoljavanje autorice i njezin feministički glas, ali i autoironija u suočavanju s tijelom koje više nije pod potpunom kontrolom, piše HRT
| Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Jadranka Kosor poručila je da je knjigu napisala kako bi se spasila od tjeskobe nakon operacije, dodavši da se od politike ne može odmaknuti, ali da je ovdje važnija osobna sloboda – trenutak kada je odbacila štake i ponovno počela “mahati rukama”.
| Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Na predstavljanu su knjige, među brojnim uzvanicima su bili bivši predsjednik Ivo Josipović, bivši ministri Radimir Čačić i Vesna Pusić i saborska zastupnica Dalija Orešković, ali i Josip Salapić.
| Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Na promociji se isticala ogrlica 'zmija od kristala' brenda MaxMara koju je Kosor nosila oko vrata. Oglica inače košta oko 210 dolara. Sad je se po webshopovima može naći i za 126. Zanimljivo na promociji su bili i njeni nekadašnji politički suparnici.
| Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL
Foto Emica Eledji/PIXSELL