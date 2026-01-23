FOTO Kosor za promociju knjige oko vrata omotala 'zmiju od kristala'. Evo koliko košta

Obavijesti

Jadranka Kosor u Zagrebu je sinoć imala promociju knjige "Žene koje mašu rukama", a radi se o autobiografskoj prozi u kojoj je bivša premijerka pisala o operacijama koljena, boravku u toplicama uz političke komentare. Na promociji se isticala ogrlica 'zmija od kristala' brenda MaxMara koja inače košta oko 210 dolara. Sad je se po webshopovima može naći i za 126. Zanimljivo na promociji su bili i njeni nekadašnji politički suparnici.
Autobiografska proza Jadranke Kosor Žene koje mašu rukama predstavljena je u Novinarskom domu kao iznimno intimna i hrabra knjiga u kojoj bivša premijerka piše o operaciji oba koljena, oporavku u toplicama i osobnoj borbi s tjeskobom, isprepletenoj političkim komentarima i sjećanjima iz prošlosti. | Foto: Emica Eledji/PIXSELL
