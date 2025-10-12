FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Šetali smo Zoološkim vrtom, a pored nas odjednom stigla policija. Svi su bili u šoku, pričali su da je policija stigla privesti kozu, ispričao nam je čitatelj koji je snimio neobičnu intervenciju u zagrebačkom Zoološkom vrtu u subotu popodne.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, policajci su stigli na intervenciju po dojavi da je životinja ozlijedila malo dijete. Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Dijete je, kako su nam rekli iz policije, povuklo kozu za rog te je ona nakon toga dijete ogrebala. Ogrebotina je, kako su nam potvrdili, bila malena.

Nazvali smo i ravnatelja Zoološkog vrta, Ivana Cizelja, koji nam je također potvrdio nemili događaj.

- U pitanju su bili posjetitelji koji su stranci. Ne znamo točne okolnosti jer nismo vidjeti taj trenutak. To je ograđena nastamba u koju posjetitelji mogu ući na vlastitu odgovornost. Upozorenje stoji i na ulazu u nastambu. To su vidjeli i policajci. Bila je pozvana i hitna, od strane roditelja djeteta. Iz hitne su kazali kako nema razloga za postupanje. Srećom, ozljeda je bila malena. Kroz tu nastambu godišnje prođe jako puno ljudi, posebno djece. Nažalost, može doći i do ovakvog slučaja. Treba poštivati životinje koje hodaju oko nas, ne ih dirati ako one to ne žele. Ne možemo kontrolirati kako će one reagirati - kazao je ravnatelj Cizelj.

- Ne znam zašto su zvali policiju i hitnu. Vjerojatno su se prepali. Srećom, nikome se nije ništa dogodilo. Ovo je prvi put da sam čuo da je netko zvao policiju u Zoološki. Sve nas je jako zbunilo što se dogodilo - dodao je čitatelj.

Nesretna koza na kraju, srećom, nije završila iza rešetaka.