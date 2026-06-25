FOTO Kraj vožnji po žutoj traci: Duž cijele Savske, u oba smjera, postavljaju fizičke barijere
Grad Zagreb uvodi novi režim prometovanja u Savskoj cesti kako bi tramvaji vozili brže i pouzdanije. Duž 2,5 kilometra žute trake bit će postavljeni fizički separatori koji će spriječiti automobile da nepropisno ulaze u traku namijenjenu javnom prijevozu. Radovi počinju u noći na petak i trajat će četiri do pet noći, a promet se za to vrijeme neće obustavljati.
Grad Zagreb uvodi novi režim prometovanja u Savskoj cesti kako bi tramvaji vozili brže i pouzdanije. Duž 2,5 kilometra žute trake bit će postavljeni fizički separatori koji će spriječiti automobile da nepropisno ulaze u traku namijenjenu javnom prijevozu. Radovi počinju u noći na petak i trajat će četiri do pet noći, a promet se za to vrijeme neće obustavljati. | Foto: Igor Soban/PIXSELL