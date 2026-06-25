FOTO Kraj vožnji po žutoj traci: Duž cijele Savske, u oba smjera, postavljaju fizičke barijere

Dodao je kako sadašnje kazne od oko 30 eura nisu dovoljne jer se rijetko izriču. Smatramo da to nije dovoljno nego da moramo fizički zaštititi žutu traku. Duž cijele Savske, u oba smjera, postavit ćemo rubnike koji će onemogućiti automobilima ulazak u žutu traku. Vjerujem da će ih to odvratiti od kršenja pravila. Uvijek ispadaju glupani oni koji se pridržavaju pravila, dok ih drugi krše - rekao je. | Foto: Igor Soban/PIXSELL