Obitelj Imbrišić u svojoj štali ima 54 grla i brojne krave vrhunske kvalitete. Pobjedu su proslavili skromno, u Gudovcu, jer za veliko slavlje sad nemaju vremena
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FOTO Krava Monika je zlatna krava: 'Šampionka je, a nije nam bila prvi izbor u stadu'
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Planirao sam ići s drugom kravom. Na kraju je Monika šampionka, rekao nam je Franjo Imbrišić, uzgajivač iz okolice Bjelovara, koji je ponovno potvrdio status majstora svoga zanata. Njegova krava Monika proglašena je šampionkom na prestižnoj stočarskoj izložbi u Gudovcu. Ipak, put do pobjede bio je neizvjestan, a ključnu ulogu odigrala je Franjina supruga, čiji je instinkt bio presudan.
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