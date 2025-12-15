FOTO Kreću radovi na obnovi Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta. Ovako izgleda danas

Radovi vrijedni oko 28 milijuna eura obuhvaćaju konstrukcijsku obnovu, modernizaciju sustava i očuvanje statusa zaštićenoga kulturnog dobra, a završetak se očekuje za 18 mjeseci.
Uvođenjem izvođača radova, tvrtke ING–GRAD d.d., službeno su započeli radovi na cjelovitoj obnovi povijesne zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnoga fakulteta na Trgu Republike Hrvatske.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Uvođenjem izvođača radova, tvrtke ING–GRAD d.d., službeno su započeli radovi na cjelovitoj obnovi povijesne zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnoga fakulteta na Trgu Republike Hrvatske. |
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Uvođenjem izvođača radova, tvrtke ING–GRAD d.d., službeno su započeli radovi na cjelovitoj obnovi povijesne zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnoga fakulteta na Trgu Republike Hrvatske.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić istaknuo je složen i višegodišnji proces pripreme obnove, koji je uključivao izradu opsežne projektno-tehničke dokumentacije i provedbu više postupaka javne nabave.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Obnova vrijedna oko 28 milijuna eura obuhvaća konstrukcijsko ojačanje zgrade, ugradnju suvremenih sustava grijanja, hlađenja i ventilacije te sustava zaštite od požara, uz očuvanje statusa spomenika kulture.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Predsjednik Uprave tvrtke ING–GRAD d.d. Branislav Brizar naglasio je kako je riječ o jednom od najzahtjevnijih projekata obnove u Zagrebu nakon potresa, za koji je predviđen rok izvođenja od 18 mjeseci.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Tijekom obilaska zgrade predstavljene su ključne faze obnove, a poseban naglasak stavljen je na očuvanje vrijednih elemenata kulturne baštine i osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL