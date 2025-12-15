Obavijesti

POSAO OD 28 MILIJUNA EURA

FOTO Kreću radovi na obnovi Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta. Ovako izgleda danas

Radovi vrijedni oko 28 milijuna eura obuhvaćaju konstrukcijsku obnovu, modernizaciju sustava i očuvanje statusa zaštićenoga kulturnog dobra, a završetak se očekuje za 18 mjeseci.
Zagreb: Počinje obnova zgrade koju dijele Sveučilište u Zagrebu i Pravni fakultet
Uvođenjem izvođača radova, tvrtke ING–GRAD d.d., službeno su započeli radovi na cjelovitoj obnovi povijesne zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnoga fakulteta na Trgu Republike Hrvatske. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
