FOTO Kriminalci, ubojice, lopovi. Ovo su lica s MUP-ove tjeralice

Nije Interpolova tjeralica jedina na kojoj se nalaze zloglasni kriminalci. MUP ima i onu svoju, doduše sa 'samo' 31 imenom, ali s dovoljno debelim dosjeom svakog od njih. Neki od njih su godinama u bijegu, uspješno se skrivaju od ruke pravde, ali svaka, čak i ona najmanja informacija o njima uvijek je dobrodošla.
Petar Baltić (73) - Tražen zbog ratnih zločina.
Petar Baltić (73) - Tražen zbog ratnih zločina. |
Petar Baltić (73) - Tražen zbog ratnih zločina.
Nenad Bižić (58) - Tražen zbog ratnih zločina, bijega iz zatvora u Lepoglavi i ubojstva.
Josip Budimčić (63) - Tražen zbog ratnih zločina.
Dušan Cupać (37) - Tražen zbog ubojstva.
Ivan Duvančić (39) - Tražen zbog zloupotrebe opojnih droga.
Josip Gucić (76) - Tražen zbog zloupotrebe položaja i ovlasti.
Zvonko Jurjević (92) - Tražen zbog ratnih zločina nad civilima.
Milena Karan (50) - Tražena zbog prijevare u gospodarskom poslovanju.
Slobodan Kašić (83) - Tražen zbog zloupotrebe opojnih droga.
Miroslav Kutle (58) - Tražen zbog zloupotrebe ovlasti u gospodarskom poslovanju.
Siniša Lukačić (57) - Tražen zbog prijevare u gospodarskom poslovanju.
Marko Macura (63) - Tražen zbog ratnih zločina nad civilima.
Zdravko Mamić (66) - Tražen zbog zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Miloš Maričić (48) - Tražen zbog prijevare u gospodarskom poslovanju.
Marko Miloš (39) - Tražen zbog pokušaja ubojstva. Napomena, osoba je naoružana i opasna.
Marko Nikolić (62) - Tražen zbog teškog ubojstva. Napomena, osoba je vjerojatno naoružana i opasna.
Kosta Novaković (76) - Tražen zbog ratnih zločina nad civilima.
Mladen Pervan (63) - Tražen zbog zloupotrebe opojnih droga. Napomena, slijep je na jedno oko, naoružan i opasan.
Bojan Pešić (45) - Tražen zbog razbojništva. Napomena: Služi se lažnim identitetom na ime MIlan Kujević i Mirko Rolj. Osoba je naoružana, izrazito opasna i sklona pružanju otpora.
Miroslav Radić (63) - Tražen zbog ratnih zločina nad civilima i ratnim zločinima nad zarobljenicima.
Vlatko Radić (43) - Tražen zbog pokušaja ubojstva, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i teška krađa. Napomena: Osoba je naoružana i opasna.
Goran Šarac (43) - Tražen zbog razbojništva. Napomena: Osoba je naoružana, izrazito opasna i sklona pružanju otpora.
Veselin Šljivančanin (72) - Tražen zbog genocida, ratnih zločina nad civilima, nad zarobljenicima i nad ranjenicima i bolesnicima.
Božidar Stevanović (92) - Tražen zbog ratnih zločina nad civilima.
Božidar Vučerević (89) - Tražen zbog ratnih zločina nad civilima.
MIrko Drašković (58) - Tražen zbog silovanja.
Franjo Uzelac (87) - Tražen zbog prijevare.
Vladimir Vaclavek (45) - Tražen zbog ubojstva. Napomena: Moguće da se služi lažnim identitetom na ime Salim Halibi, rođen 28. siječnja 1980., smatra se nasilnim i opasnim.
Zoran Mamić (54) - Tražen zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, davanja mita, zloputrebe povjerenja u gospodarsko poslovanje.
Tomislav Šoljić (49) - Tražen zbog kaznenin djela počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pomaganja ubojstva.
Tomislav Drmić (32) - Tražen zbog kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, neovlašene proizvodnje droge i prometa, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavke oružja i eksplozivnih tvari.
