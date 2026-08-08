FOTO Legendarni Tijat ovako izgleda danas: Brod plovi u Imotski za samo 20.000 eura

Šibensko-kninska županija krajem srpnja je prihvatila ponudu tvrtke iz Imotskog koja je ponudila 20.000 eura na ponovljenom natječaju za brod. Ponovljenim javnim pozivom propisano je da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
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Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ponude su varirale od tri do 5,5 milijuna eura. Već veliki iznosi za obnovu zadnjih 10 godina doslovno su se udvostručili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tijat je plovio sve do umirovljenja 2023. Sagrađen u Splitu, zaplovio je kao Ohrid, potom Hrid, a od 1997. nosi ime Tijat, po istoimenom otočiću. Vremešni starac, muzejski primjerak, još ima iznimne maritimne sposobnosti.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tijat je plovio i na zadarskom području, kao linija 412, a davno prije i iz Skradina. Zadnje isplovljavanje bilo mu je 7. srpnja 2023. Od svojih putnika tako se brod oprostio pristajanjem na vodičkoj rivi, a tri godine nakon toga našli su plan.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL