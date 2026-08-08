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ŽUPANIJA GA PRODALA

FOTO Legendarni Tijat ovako izgleda danas: Brod plovi u Imotski za samo 20.000 eura

Šibensko-kninska županija krajem srpnja je prihvatila ponudu tvrtke iz Imotskog koja je ponudila 20.000 eura na ponovljenom natječaju za brod. Ponovljenim javnim pozivom propisano je da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
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Šibenik: Legendarni brod ‘Tijat’ plovi u Imotski za 20 tisu?a eura
Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 2

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