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UHITILI MLADIĆA (20)

FOTO Luda potjera u Zagrebu! BMW-om je bježao pa udario policajca, objavili detalje...

Piše Luka Safundžić,
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FOTO Luda potjera u Zagrebu! BMW-om je bježao pa udario policajca, objavili detalje...
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Zagreb: Automobil izletio s ceste tijekom policijske potjere | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Uz počinjene prometne prekršaje, vozač je i kazneno prijavljen zbog prisile prema službenim osobama, objavila je policija...

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad mladićem (20) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi na štetu dvojice policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke.

- Sumnja se da je 20-godišnjak 20. lipnja 2026. godine oko 3.35 sati za vrijeme dok je upravljao osobnim automobilom marke BMW, odbio se zaustaviti na svjetlosne i zvučne signale policijskih službenika koji su ga pokušali zaustaviti na prikladnom mjestu - rekla je policija. 

Dodaju da je prilikom bijega na području Lučkog, dok su ga policajci pokušali zaustaviti vodeći brigu o sigurnosti drugih sudionika u prometu, namjerno je svojim vozilom udario i oštetio službeno vozilo policije u kojem su se nalazila dvojica policijskih službenika.

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- Tada je izgubio nadzor nad automobilom te sletio s kolnika nakon čega je ustrajan u bijegu, pokušao pobjeći, no u tome nije uspio - objavila je policija. 

Dodaju i kako su policajci krenuli za njim i sustigli ga, nakon čega su nad njim, s ciljem savladavanja otpora, sprječavanja bijega i uhićenja, uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje). 

- Tijekom postupanja, osumnjičeni je nogom udario policijskog službenika s ciljem sprečavanja službene radnje. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba - rekla je policija. 

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Dodaju i kako je osumnjičeni prijavljen zbog više počinjenih prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama te doveden na nadležni sud. Sud ga je pravomoćnom presudom proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 5.630 eura.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 20-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici - zaključila je policija. 

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